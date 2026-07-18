Joan Capdevila pide ayuda para poder asistir a la final del Mundial tras la denegación de su ESTA

El exfutbolista Joan Capdevila ha hecho pública su preocupación después de que las autoridades estadounidenses le denegaran el permiso de viaje ESTA, una decisión que le impediría desplazarse a Estados Unidos para asistir a la final del Mundial. El campeón del mundo con España en 2010, ha compartido su situación a través de su cuenta de X, donde pide a sus seguidores ayuda para intentar resolver un problema que, según explica, le impediría vivir un momento muy especial junto a sus hijos y sus antiguos compañeros de la Selección.

Capdevila, que actualmente ejerce como representante institucional del Espanyol, ha expresado la enorme decepción que le ha supuesto esta circunstancia. En su mensaje, incluso menciona al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes del Gobierno de España, con la esperanza de que alguien pudiera orientarle o facilitar una solución.

"No sabéis la ilusión que me hacía poder estar allí"

El exlateral izquierdo ha escrito textualmente: "Me acaban de decir que no puedo viajar a la final con mis hijos porque me han denegado el ESTA ¿Alguien me puede ayudar con esto? No sabéis la ilusión que me hacía poder estar allí con todos mis compañeros de 2010 y con este equipo para animarles. No me puedo creer que no me permitan entrar en USA… y perderme un momento así con mis hijos que tanto amamos el fútbol… Si alguien sabe cómo solucionarlo, os lo agradeceré en el alma de por vida".

El motivo de la denegación

El motivo de la denegación estaría relacionado con un viaje que realizó hace casi una década. En agosto de 2016, Capdevila participó en un partido benéfico disputado en Teherán junto a otras leyendas de LaLiga. Ese desplazamiento a Irán habría provocado que no pudiera acogerse al Programa de Exención de Visado de Estados Unidos, conocido como ESTA, ya que la normativa estadounidense establece restricciones para quienes hayan viajado a determinados países.

La negativa al ESTA no implica necesariamente que tenga prohibida la entrada en el país, aunque sí obliga, en la mayoría de los casos, a solicitar un visado por la vía ordinaria, un trámite que puede resultar más largo y complejo.

Mientras tanto, Capdevila permanece a la espera de encontrar una solución que le permita cumplir el deseo de compartir la final del Mundial con sus hijos, y reencontrarse con los compañeros con los que conquistó el histórico título de campeón del mundo en Sudáfrica 2010.

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