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Luis de la Fuente revela su único temor antes de la final del Mundial: "Estoy nervioso..."

El seleccionador de España ofreció una rueda de prensa previa a la gran final del domingo en la que afirmó estar "tranquilísimo" de cara al partido, aunque no tanto por haber ido y tener que volver en helicóptero.

Luis de la Fuente en rueda de prensa antes de Bélgica

Luis de la Fuente en rueda de prensa antes de Bélgica EFE

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Juan Vivancos
Publicado:

El seleccionador nacional atendió a los medios en la previa de la final del Mundial entre España y Argentina. El riojano se mostró tranquilo, confiado y muy respetuoso con el rival, incluso bromeó con que los únicos nervios que tenía eran por tener que volver en helicóptero, "Por lo demás, estoy tranquilísimo", espetó De La Fuente.

Resta presión a los suyos

"Ya es un lujo estar en una final, no soy de frases hechas, lo importante es llegar a una final. Yo firmaría llegar todos los años a una final de Mundial y perderla, pero llegar a una final. Vamos a disfrutar del momento, minimizar al rival, y jugar", así se refería Luis De La Fuente ante la mención de un periodista sobre la mítica frase "Del Subcampeón no se acuerda nadie" pronunciada por Luis Aragonés en 2008.

Reconoce haber hablado con Del Bosque y evita polémicas

El seleccionador confesó haber hablado con el exseleccionador Vicente del Bosque, al que considera un "sabio" y evitó meterse en jardines ante las preguntas por el juego agresivo de Argentina, "Es un grandísimo espectáculo, dos super equipos, con similitudes en talento, comportamiento. Cada uno trataremos de llevar el partido donde nos interese, pero tanto España como Argentina planteamos un partido donde el buen juego gane a cualquier otra circunstancia. Los árbitros están para ayudar también al espectáculo", dijo

"Respeto las opiniones, dentro del respeto, pero tengo una admiración extraordinaria por una selección que ha hecho lo que no hizo nadie en la historia, además dirigida por un amigo mío. Es admiración y reconocimiento. Cada uno vamos a utilizar nuestras armas, es un partido de fútbol, y el que mejor domine esas situaciones, y minimice las virtudes del rival, estará más cerca de ganar. Siempre fieles a nuestro estilo", añadió.

El verdadero motivo de sus nervios

De la Fuente rompió el hielo con humor y sinceridad sobre su estado de nervios de cara a la segunda final de Copa del Mundo para la selección masculina española. "Estoy bastante nervioso porque volvemos en helicóptero, eso me pone nervioso, lo demás no. Estoy tranquilísimo, queremos disfrutar de este momentazo. Tener todos los sentidos puestos en este difícil partido, tener todo controlado para pelear por ganar", apuntó.

El estado físico de lamine y su comparación con Messi

Además, el preparador riojano tranquilizó con el estado físico de Lamine Yamal, y no quiso comparaciones con Messi. "Lamine está bien, hoy han entrenado todos bien. Son los momentos más críticos, que no haya contratiempos. Lamine tiene que ser Lamine. Messi es irrepetible, un ejemplo para los más jóvenes, con la edad que tiene, en este Mundial espectacular, pero Lamine, de la mejor manera que podemos ayudarle, es apoyarle a que sea el Lamine que hemos conocido porque tiene un futuro espectacular también", comentó.

"Tenía un golpe fuerte, que recibió en el penalti, un bocadillo en el muslo. Ayer tenía una ligera molestia y decidimos que descansara. Hoy ha participado con normalidad, no hay ningún problema con él", añadió sobre el extremo del FC Barcelona.

Un Mundial particular

Ante las particularidades de este Mundial nunca vistas antes, De la Fuente insistió en que su secreto del éxito es "trabajar" y "rodearse de buenos acompañantes", y la capacidad de "adaptarse" que demostraron en un Mundial de novedades, calor y viajes. "Antes de empezar esta andadura, conté a los jugadores cómo se iba a desarrollar este Mundial: 'esto es lo que hay'. Desde ese día hasta hoy, ni un reproche, ni una queja. Lo que hoy nos parece extraño puede que en unos años sea habitual. Como no puedes cambiarlo, a disfrutarlo", explicó.

Las remontadas de Argentina y sus similitudes con España

"Ellos han tenido estas remontadas, pero nosotros hemos vivido situaciones similares. Tenemos bastantes coincidencias, tanto Scaloni como yo coincidimos en muchos conceptos, valores, que son los que mueven a estos equipos. En esa igualdad hay que intentar ganar por detalles, ser más fieles a nuestra idea, e intentar imponernos", confesó.

Anécdota con Messi

Sobre Messi, " A Messi le conocí yo entrenando en Sevilla, y jugamos un partido contra el Barcelona. Me habían hablado muy bien de un chico, Messi. Al principio le hicimos un marcaje individual. En el minuto 70, con 0-0, cuando le sacaron una tarjeta al jugador que le estaba marcando le cambié y en 15 minutos nos metió cuatro goles. Quiere decir esto: ¿Le vamos a poner marcaje individual? No. ¿Vamos a estar muy atentos a él?, pero exactamente igual que ellos van a tener mucha atención a nuestros jugadores. Lo que sucede es que en este partido hay muchos jugadores tanto en España como en Argentina de los que hay que estar atentos", avisó.

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