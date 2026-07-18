Junts da por segura la vuelta de Puigdemont tras el aval del TJUE y el PSOE pide no demorar la amnistía

El independentismo catalán ha celebrado como una victoria jurídica y política el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la ley de amnistía, pero ha advertido al Gobierno de Pedro Sánchez de que la sentencia no implica una reconciliación con Junts ni recompone automáticamente los puentes rotos entre ambas partes.

El tribunal europeo concluyó este jueves que el Derecho de la Unión no se opone a la ley aprobada para la "normalización institucional, política y social en Cataluña", tras analizar su compatibilidad con la protección de los intereses financieros comunitarios y la normativa europea en materia de terrorismo.

La resolución ha sido recibida con entusiasmo por las formaciones independentistas, que la presentan como una confirmación de sus argumentos frente a quienes cuestionaron la legalidad de la norma. Sin embargo, Junts rechaza que el PSOE pueda atribuirse la victoria y mantiene intacta su ruptura con el Ejecutivo.

En la formación de Carles Puigdemont insisten en que el fallo es "una victoria rotunda de Cataluña, no del PSOE" y advierten a los socialistas de que no intenten "ponerse una medalla". Fuentes de Moncloa reconocen, por su parte, que el pronunciamiento no ha provocado por ahora ningún avance: "No estamos ni peor ni mejor que ayer".

El Gobierno conserva, no obstante, la esperanza de que una futura aplicación de la amnistía a Puigdemont permita reconducir la relación con Junts, después de meses de distanciamiento y derrotas parlamentarias. El eventual regreso del expresidente catalán podría abrir una nueva etapa, pero los independentistas descartan vincular su situación judicial con el apoyo a Sánchez en el Congreso.

Una victoria que todavía no permite regresar a Puigdemont

La sentencia europea no resuelve de manera inmediata la situación de Puigdemont ni elimina las órdenes de detención vigentes en España. El líder de Junts todavía depende de las decisiones que adopten el Tribunal Constitucional y, posteriormente, el Tribunal Supremo sobre la aplicación de la amnistía al delito de malversación por el que continúa procesado.

El TJUE ha respaldado la compatibilidad general de la ley con el ordenamiento comunitario, pero no ha ordenado directamente amnistiar a Puigdemont. Los asuntos examinados procedían de las cuestiones planteadas por el Tribunal de Cuentas, sobre los gastos relacionados con el procés, y por la Audiencia Nacional, en relación con los integrantes de los Comités de Defensa de la República investigados por terrorismo.

Por tanto, el fallo allana el camino para la plena aplicación de la norma, pero no garantiza por sí solo que Puigdemont pueda cruzar la frontera sin riesgo de ser detenido. Su defensa deberá esperar a que los tribunales españoles resuelvan los procedimientos pendientes, aunque su abogado, Gonzalo Boye, considera que la justicia europea ha reducido notablemente el margen para continuar bloqueando la ley.

El propio Puigdemont ha enfriado la posibilidad de un retorno inmediato al advertir de que "el camino para acabar con la represión no ha terminado". Junts, sin embargo, confía en que su regreso termine produciéndose y pueda convertirse en un punto de inflexión político para el partido.

"El retorno del presidente y de los exiliados, del conseller Puig y del conseller Comín, llegará. Tened toda la confianza. Por muchos que quieran estar en contra, el presidente Puigdemont volverá a Cataluña", ha asegurado este sábado el secretario general de Junts, Jordi Turull.

Junts busca un revulsivo ante el avance de Aliança Catalana

La posible vuelta de Puigdemont adquiere especial relevancia para Junts en un momento de creciente debilidad electoral. Turull ha admitido durante el Consell Nacional del partido que las últimas encuestas "dibujan un escenario exigente", marcado principalmente por el avance de Aliança Catalana.

El último barómetro del Centre d'Estudis d'Opinió sitúa a la formación de Sílvia Orriols por delante de Junts, con una estimación de entre 23 y 25 diputados frente a los 16 o 18 que obtendría el partido de Puigdemont.

El regreso del expresidente podría servir a Junts para recuperar protagonismo, movilizar a su electorado y reforzar su posición dentro del independentismo, después de haber perdido espacio frente a una Aliança Catalana que capitaliza el descontento con discursos más duros sobre inmigración, seguridad e identidad.

Turull ha rechazado, sin embargo, competir mediante la radicalización del discurso y ha reivindicado un independentismo "integrador" y "profundamente humanista". También ha pedido a la militancia que no se deje arrastrar por las encuestas y ha confiado en que algunos de los actuales "fogonazos" políticos se los termine llevando "el viento".

La amnistía no recompone los puentes con el Gobierno

Pese a la satisfacción compartida por el aval europeo, Gobierno y Junts mantienen interpretaciones políticas enfrentadas. El Ejecutivo presenta la sentencia como la confirmación de que la amnistía era una medida constitucional y compatible con el Derecho comunitario destinada a mejorar la convivencia.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado este sábado que la amnistía es, "pese a quien le pese", el camino para no quedar "atrapados en el pasado y en el rencor". También ha reclamado su aplicación "diligente, integral y sin más dilaciones" y ha defendido que abre una oportunidad de futuro en el marco de una España plural.

Junts, en cambio, interpreta la norma como una conquista arrancada al Gobierno a cambio de la investidura de Sánchez y como una rectificación de la respuesta judicial al procés. Por ello, rechaza que su aprobación o su posterior aval europeo puedan presentarse como una concesión del PSOE.

La formación mantiene además sus críticas al Ejecutivo por el nivel de inversión estatal en Cataluña, la situación de Rodalies y el incumplimiento de los acuerdos políticos alcanzados durante la legislatura. Turull ha calificado de "escándalo en mayúsculas" que Cataluña recibiera el 8,6% de la inversión ejecutada por el Estado en 2025 y ha reprochado a Illa que no se enfrente a la Moncloa por estos datos.

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