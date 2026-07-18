La tormenta obliga a suspender el último entrenamiento de España previo a la final

La selección española no pudo completar este sábado su último entrenamiento antes de la final del Mundial debido a una tormenta eléctrica. Cuando los medios de comunicación accedían al césped donde debía comenzar la sesión, los trabajadores de la FIFA ordenaron regresar inmediatamente a una zona segura tras activarse el protocolo por riesgo de rayos.

No es la primera vez que España se enfrenta a esta situación durante el torneo. Ya ocurrió anteriormente en Chattanooga. En esta ocasión, el entrenamiento, previsto en las instalaciones del Red Bull New York, quedó inicialmente aplazado durante al menos 30 minutos, el tiempo mínimo que establece el protocolo meteorológico de Estados Unidos para reanudar cualquier actividad al aire libre.

Sin embargo, al persistir la tormenta, la sesión terminó suspendiéndose. La FIFA informó primero de que solo existía una posible ventana para entrenar entre las 12:15 y las 13:00 horas, aunque minutos después confirmó la cancelación definitiva del entrenamiento.

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