Trump no se moja en la final del Mundial: "Que gane el mejor"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó el acto organizado por la FIFA antes de la final del Mundial para celebrar el éxito del torneo y lanzar una propuesta sobre la próxima edición: que vuelva a disputarse en Estados Unidos y no cuente con México ni Canadá como países anfitriones.

"Ha sido un éxito enorme. Lo que deberíamos hacer es elegir a Estados Unidos de nuevo y dejar a México y Canadá fuera. Fue bonito tenerlos, pero para la próxima podríamos elegir a otro", afirmó durante una recepción celebrada en la Torre Trump.

El mandatario estuvo acompañado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien elogió la organización del torneo y defendió el papel del deporte como herramienta para unir a las personas.

Trump también bromeó con otra posible candidatura compartida entre Estados Unidos y China. "Gianni tuvo otra idea: que la próxima vez sea entre China y EE.UU., así habría un vuelo corto entre partidos. A los jugadores les encantaría", dijo entre risas.

Trump presume de números

Durante su intervención, el presidente estadounidense aseguró que el Mundial ha reunido hasta el momento 6,5 millones de asistentes, lo que, según afirmó, lo convierte en el torneo con mayor asistencia de la historia del deporte. Además, cifró en 6 millones el número de espectadores, calificando también ese dato como un récord.

Se pronuncia sobre el caso Balogun

Durante un discurso de tono distendido, Trump felicitó a Gianni Infantino por la organización del Mundial y por haber dejado, a su juicio, "momentos inolvidables". Entre ellos hizo referencia a la polémica tarjeta roja mostrada al delantero de la selección estadounidense Folarin Balogun, uno de los episodios más comentados del torneo.

Trump bromeó también sobre la expulsión del delantero estadounidense Folarin Balogun y aseguró, entre risas, que llegó a llamar al presidente de la FIFA para hacer una "recomendación".

"Me vi forzado a llamar a Gianni y hacer una recomendación. '¡Dejen que ese tipo termine el partido!'. No, no dije eso. Le dije que quería presentar una queja. Al final fue mejor que ocurriera así, porque no hubo controversia: ganaron el partido", comentó en tono humorístico.

Trump concluyó su intervención deseando "buena suerte a España y Argentina" de cara a la final del Mundial, que se disputará este domingo en el estadio MetLife, en East Rutherford (Nueva Jersey). Sin revelar cuál de las dos selecciones apoya, el presidente estadounidense zanjó su discurso con un mensaje conciliador: "Que gane el mejor equipo".

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