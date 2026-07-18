El anillo 'a lo NBA' que recibirán los ganadores del Mundial 2026: ¿cuánto dinero vale y cuántos se fabricarán?

La FIFA repartirá 30 anillos exclusivos para los jugadores que se proclamen campeones del Mundial en un guiño al deporte americano, concretamente a la NBA, la NFL, la NHL...

Será la primera vez que se entregarán anillos para los ganadores en la historia de los mundiales, pero los jugadores no serán los únicos que los recibirán, ya que se han fabricado un total de 2.026 copias, 30 para los jugadores y el resto estará disponible para los aficionados que quieran comprarlos.

Entre 14y 18 quilates: unos 130.000 euros aproximadamente

Eso sí, lógicamente el precio de estos es absolutamente desorbitado y muy lejos de las posibilidades de la mayoría de personas. Pese a que todavía no hay información oficial al respecto, se estima que el anillo puede variar entre los 14 y los 18 quilates, lo que equivale a unos 130.000 euros aproximadamente, aunque todo depende de los diamantes y las piedras preciosas que se incluyan en la montura.

En cuanto al anillo para los 30 ganadores del Mundial, el diseño será así: un lado exhibirá con orgullo el trofeo de la Copa del Mundo, mientras que el otro lado se personalizará para reflejar la identidad de la ganadora entre España y Argentina. Además, cada uno será individual, con la medida de cada jugador, numerado y con certificado de autenticidad.

Luis de la Fuente: "Firmo jugar una final del Mundial todos los años y perderla"

Por otra parte, en las horas previas a la final del Mundial, Luis de la Fuente se refirió a la presión de perder una final de Mundial, la segunda en toda la historia de España: "Ya es un lujo estar en una final, no soy de frases hechas, lo importante es llegar a una final. Yo firmaría llegar todos los años a una final de Mundial y perderla, pero llegar a una final. Vamos a disfrutar del momento, minimizar al rival, y jugar", así se refería Luis De La Fuente ante la mención de un periodista sobre la mítica frase "Del Subcampeón no se acuerda nadie" pronunciada por Luis Aragonés en 2008.

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