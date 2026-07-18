VÍDEO: Messi reacciona a su foto viral con Lamine Yamal: "Es una locura"

Lionel Messi se ha pronunciado sobre la icónica fotografía en la que aparece sosteniendo en brazos a un Lamine Yamal cuando apenas era un bebé. La imagen, tomada en 2007 durante una sesión benéfica, ha vuelto a hacerse viral en las últimas semanas.

El capitán argentino ha asegurado que le sorprende la coincidencia de que, años después, ambos compartan protagonismo en el fútbol mundial. "Lo de esa foto es una locura, porque es la vida. Yo me hice una foto cuando él era bebé, y que hoy estemos los dos disputando una Copa del Mundo, es una locura", ha reconocido.

"Lamine es un grandísimo jugador"

Messi también ha tenido palabras de admiración para el joven internacional español, al que considera uno de los grandes talentos del momento. "Lamine es un grandísimo jugador, al cual seguí mucho porque juega en un club que amo y deseo siempre lo mejor. Es uno de los referentes mundial, tiene toda la carrera por delante", ha señalado el argentino, destacando además el brillante futuro que le espera al futbolista.

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