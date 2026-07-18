La profecía de Felipe VI se ha cumplido: "Si vuelvo es porque estáis en la final"

Felipe VI viajará este fin de semana a Nueva York junto a la reina Letizia, la princesa de Asturias, Leonor de Borbón y la infanta Sofía para apoyar a España contra Argentina en la final desde el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

A finales de junio, el monarca expresó su intención de volver durante su visita al vestuario cuando la Selección se enfrentó contra Uruguay, en el último partido de la fase de grupos. En aquel momento, el rey dirigió unas palabras de ánimo a la plantilla: "Espero volver, porque si vuelvo es porque estáis en la final. Va a ser duro y complicado, ya lo sé, pero tenéis calidad, tenéis ganas, tenéis nivel, tenéis todo lo que hay que tener para llegar. Mucho ánimo y a por ello".

Desde el pasado martes, cuando 'La Roja' ganó a Francia se desconocía si el jefe del Estado viajaría a Estados Unidos acompañados de la reina o de sus hijas, un mes después se puede confirmar que el pronóstico se ha cumplido, y la Familia Real estará en la final del Mundial junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Así vivió la Casa Real el partido contra Francia

Como una familia más. Felipe VI, doña Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía vivieron juntos la victoria de España sobre Francia, que abre a 'La Roja' la puerta a la final del Mundial, 16 años después de haber vivido la última.

La familia real se vistió para la ocasión y en un guiño a los jugadores los cuatro lucían la segunda camiseta de la Selección. Sentados juntos, los reyes en medio, se les ve en todo momento disfrutando y relajados. El momento más especial fue cuando el árbitro tocó el pitido final. Los cuatro celebraron la victoria de 'La Roja' muy emocionados, saltando y fundiéndose en un abrazo con el que se sellaba el pase a la final de Nueva York.

Luis de la Fuente contó tras el encuentro con Francia que el rey lo llamó para felicitar al equipo. "Es un gran orgullo que nuestro rey nos llame y se preocupe y nos anime constantemente. Ser los artífices de la alegría de un país entregado en la calle, con una generación que tiene una actitud encomiable", dijo el entrenador para añadir después: "Vamos a disfrutarlo, queda el paso más difícil, hay que mejorar y en eso estamos", añadió.

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