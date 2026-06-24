Escocia vs Brasil: horario del último partido de la fase de grupos de la selección brasileña en el Mundial 2026

En la fase inicial del Mundial de 1974 se enfrentaron por primera vez la Verdeamarelha y Escocia. Desde aquel empate a cero, ambos combinados se han cruzado en tres ocasiones más en las que la selección de Brasil logró siempre la victoria. Han pasado 28 años desde el enfrentamiento más reciente, que fue en la primera ronda del Mundial de Francia 98, donde la selección de Ronaldo, Rivaldo y Bebeto vencieron 2-1 al Tartan Army. Resultado que pretende emular la Canarinha en este Mundial.

¿Cuándo se juega el Escocia vs Brasil en el Mundial 2026?

La selección de Brasil jugará su último partido de la fase de grupos del Mundial 2026 ante el combinado de escocés en un encuentro que será clave para definir quién pasa a la segunda fase como primera de grupo. Un encuentro en el que la selección entrenada por Steve Clarke quiere demostrar que puede asumir el reto de jugar de tú a tú ante selecciones de primer nivel.

Escocia y Brasil disputarán el tercer y último partido del grupo C el miércoles 24 de junio desde las 00:00 (horario España)

Con un aforo de 65.000 espectadores el Hard Rock Stadium se erige la sede habitual Campeonato Nacional de fútbol americano universitario y la casa de los Miami Dolphins de la NFL.

El Hard Rock Stadium también ha acogido partidos de fútbol: desde enfrentamientos entre selecciones, hasta encuentros amistosos del Futbol Club Barcelona y el Real Madrid. En esta Copa Mundial de la FIFA 2026 se jugarán 7 partidos en este estadio incluyendo varios cruces y el partido por el tercer puesto..

Escocia vs Brasil, distintas metas

La selección de Escocia ha participado en 8 mundiales de fútbol siendo esta su novena comparecencia. Ostenta el dudoso honor de ser la selección con más convocatorias que no se ha clasificado para la siguiente ronda. Tras 28 años sin lograr alcanzar la clasificación para el Mundial, ha vuelto a la competición con la idea de pasar de fase.

La Canarinha es el equipo que más veces ha ganado la Copa Mundial de la FIFA, en esta edición tratará de lograr la hazaña por sexta vez tras no haber logrado superar los cuartos de final en las dos últimas ediciones.

El duelo entre Escocia y Brasil pondrá fin a una fase de grupos cargada contrastes entre ambas selecciones.

El 24 de junio, con el Hard Rock Stadium como escenario y la clasificación en juego, este último encuentro promete intensidad y emoción hasta el final. La Canarinha buscará reafirmar su condición de favorita, mientras que Escocia intentará romper su techo histórico y avanzar por primera vez a los octavos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.