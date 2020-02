El equipo rumano que restringe el sexo a una vez por semana: "No descansa y luego se le ablandan las rodillas"

El gran dominador del fútbol rumano, el CFR Cluj, se enfrenta este jueves al Sevilla FC en el partido de vuelta de los dieciseisavos de final de la Europa League. El presidente del club, Gigi Becali, ha explicado que el bajo rendimiento de los futbolistas sobre el césped se debe a que practican mucho el sexo: "Mis jugadores están haciendo el amor con sus novias con demasiada frecuencia, por eso últimamente no juegan tan bien al fútbol".

Becali elogió la disciplina que tiene impuesta y el trabajo que está haciendo su entrenador, Dan Petrescu, el que fuera jugador del máximo rival del Cluj entre los 80 y 90, el Steaua de Bucarest. "Mire a Petrescu. Hace desfilar a los futbolistas en los entrenamientos. Los jugadores del Cluj tienen relaciones sexuales solo una vez a la semana. Se reúnen con mujeres solo una vez a la semana", afirma Gigi.

El delantero del equipo, Florinel Coman, ha sido el peor parado por las palabras del presidente. "Si hubiera descansado… pero él está haciendo otras cosas. No descansa y luego se le ablandan las rodillas. Hay que tener más responsabilidad en la vida, porque el fútbol es un juego de equipo y él a veces eso no lo comprende. Se sentará en el banco y no jugará más".