El enfado de Aitana Bonmatí tras perder 335 días después: "¿El Chelsea?... Para mí juegan sucio"

El Barça femenino perdió un partido de fútbol oficial 335 días después... Las recientes campeonas de Europa cayeron 0-1 en Montjuic ante el Chelsea en la ida de semifinales de la Champions League.

Las jugadoras dirigidas por Giráldez no consiguieron ni empatar el gol de las inglesas en el minuto 40, obra de la capitana Erin Cuthbert, y tendrán que remontar en Londres si quieren disputar la final de la máxima competición europea. El Barça ha jugado el partido por el título en las últimas tres temporadas.

No perdían desde el 21 de mayo de 2023

Este sábado ha sido el Chelsea el que ha roto una espectacular racha de imbatibilidad que se ha alargado desde el pasado 21 de mayo de 2023, prácticamente un año, en el partido que perdió ante el Madrid CFF en la Liga Femenina.

Críticas de Bonmatí y Paredes hacia el juego del Chelsea

No obstante, el partido que ha planteado el equipo inglés ha sido bastante trabado, todo lo contrario a lo que está acostumbrado el Barça, algo que ha provocado las críticas de la estrella culé y reciente Balón de Oro, Aitana Bonmatí: "No soy partidaria de estas interrupciones. Ya habíamos hablado de que el Chelsea jugaba así. Para mí juega sucio. Habíamos avisado a las árbitras. Pero no depende de nosotras, porque por mucho que nos empeñemos, si la árbitra quiere permite que se tiren y pierdan tiempo, tenemos que aprender a jugar así", aseguró la internacional española.

"No soy partidaria de estas interrupciones, ya habíamos hablado de que el Chelsea jugaba así pero para mí juega sucio"

En la misma línea fue la capitana Irene Paredes: "El año pasado nos hicieron lo mismo, y lo hemos visto desde el principio", explicó la futbolista haciendo referencia a la eliminatoria de semifinales de Champions de 2023 en la que se clasificaron las españolas tras ganar en Londres y empatar en Barcelona. El que no vio igual el partido fue el entrenador Jonathan Giráldez: "Hay cosas permitidas dentro del reglamento, y no puedo decir nada...".

Ahora, las campeonas de la última edición tendrán que darle la vuelta a la eliminatoria justo en una semana, el próximo sábado 27 de abril, en la vuelta de semis que comenzará a las 18:30 en Stamford Bridge.

Semana 'negra' para el Barça en Montjuic

Está claro que no ha sido la mejor semana para la afición azulgrana... Este mismo partes el equipo dirigido por Xavi Hernández cayó goleado 1-4 ante el PSG y fue eliminado de la Champions League en los cuartos de final a pesar de encarar el encuentro con la ventaja cosechada una semana antes en el Parque de los Príncipes (2-3). Varios días después ha sido el equipo femenino el que también ha perdido en Montjuic, esta vez ante el Chelsea por 0-1. Eso sí, las de Giráldez pueden darle la vuelta a la tortilla en una semana.

