Elecciones Real Madrid: la participación a las 13:00 supera a las de 2006 en más de cinco puntos

El Real Madrid ha comunicado el dato de participación hasta las 13:00 de las votaciones a las elecciones presidenciales del Real Madrid que se celebran este domingo en la Ciudad Deportiva del club, en Valdebebas. Unos comicios en los que Florentino Pérez parte como gran favorito pero en el que el resultado es bastante incierto, especialmente en cuanto al porcentaje de uno y otro candidato.

Más participación que en las últimas elecciones

Hasta 12.651 socios han ejercido su derecho a voto hasta las 13:00, lo que significa un 16,82% del electorado, compuesto por un total de 75.219 personas con derecho a voto. A su vez, en comparación con las últimas elecciones celebradas en julio de 2006, el índice de votos ha aumentado notablemente ya que entonces habían depositado la papeleta 7.492 socios, un 11,29% del censo, compuesto por 66.377 afiliados.

"La Junta Electoral del Real Madrid comunica que, a las 13:00 h, han votado en las elecciones a Presidente y Junta Directiva del Real Madrid que se están celebrando en el Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Real Madrid un total de 12.651 socios. Este dato representa un 16,82% de participación. Las mesas electorales permanecerán abiertas de manera ininterrumpida hasta las 20:00 h", informó el club en un comunicado en X.

Cabe recordar que el récord de participación en unas elecciones del Real Madrid es de 33.116 votos cosechado en las elecciones del 2000 en las que Florentino Pérez se enfrentó a Lorenzo Sanz y terminó imponiéndose en el que fue su primer mandato en el conjunto merengue.

¿A qué hora se sabrá el resultado de las elecciones?

Sobre las 8:00 se han conformado las 60 mesas electorales y las puertas se han abierto a los socios a las 9:00 de este domingo. Se podrá votar hasta las 20:00 y se calcula que el recuento de los votos podría requerir entre dos y tres horas como máximo, por lo que de 22 a 23 horas ya se conocería el resultado de las votaciones y del ganador de los comicios: Florentino Pérez o Enrique Riquelme, partiendo como gran favorito el actual presidente madridista.

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