Manita del Barcelona al Sevilla en la fiesta del Camp Nou (5-2)

El Barcelona consolida su liderato en LaLiga con una goleada convincente frente al Sevilla (5-2) en el Camp Nou, en un partido dominado de principio a fin por los de Hansi Flick. Raphinha, con un hat-trick, y Joao Cancelo, decisivo en ataque, guiaron a un conjunto azulgrana que aprovechó la fragilidad de su rival para sumar tres puntos más en plena jornada electoral del club.

El encuentro se puso de cara muy pronto para los locales. Flick, pensando en el próximo duelo de Champions ante el Newcastle, reservó a Lamine Yamal y Eric García y apostó por una banda derecha inédita con Xavi Espart como lateral y Roony en el extremo. Sin embargo, todo el peligro azulgrana llegó por la izquierda, donde Cancelo y Raphinha se entendieron a la perfección.

Cancelo provoca dos penaltis

De ese costado nacieron los dos primeros goles, ambos de penalti y ambos provocados por Cancelo. En el primero, Sow derribó al portugués dentro del área; en el segundo, Carmona cortó su internada con la mano. Raphinha no falló desde los once metros: primero con una panenka y después ajustando el balón al poste derecho para el 2-0 en apenas veinte minutos.

El Sevilla, dirigido por Javi Martínez en sustitución del sancionado Matías Almeyda, apenas inquietó a Joan García en ese tramo inicial. El dominio culé continuó y Dani Olmo amplió la ventaja en el minuto 37 tras una asistencia desde la izquierda de Bernal. El mediapunta catalán llegó en carrera al área para conectar el balón al fondo de la red.

Cuando parecía que el descanso llegaría con el 3-0, el Sevilla recortó distancias. Oso aprovechó la segunda llegada de su equipo en todo el partido para conectar una volea cruzada tras un centro de Juanlu y batir a Joan García.

La reacción visitante quedó en nada tras el descanso. Raphinha sentenció con su tercer tanto en el minuto 51, tras un disparo dentro del área que se desvió en Gudelj y despistó a Vlachodimos. Cuatro minutos después llegó el quinto: Cancelo culminó una gran jugada tras recibir en campo contrario, superar a Gudelj y definir ante el portero sevillista.

El rugido del 'nuevo' Camp Nou

Con media hora aún por jugarse, el Camp Nou se convirtió en una fiesta. El estadio, que había abierto el gol norte para ampliar su capacidad hasta 62.000 espectadores, celebró además la reaparición de Gavi tras seis meses de baja por una lesión de menisco.

En el tramo final, el Barça pudo ampliar aún más la goleada, pero Vlachodimos evitó varios intentos de Lewandowski y Vargas obligó a intervenir a Joan García. Ya en el tiempo añadido, Sow marcó de cabeza el definitivo 5-2 tras un centro de Oso.

Una victoria contundente que permite al Barcelona mantenerse firme en lo más alto de la clasificación tras la victoria de anoche del Real Madrid ante el Elche y llegar con confianza a su próximo compromiso europeo el próximo miércoles en Champions ante el Newcastle.

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