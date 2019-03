Zidane: "Estoy orgulloso de mis jugadores porque respetan al máximo a los árbitros"

¿Cómo está el equipo físicamente?

Esto va a ser así siempre, vamos a tener cada tres días partido. Necesitas más recuperación pero como las fechas son así hay que aceptarlo. Para el contrario es igual y estamos preparados. Somos 24. Estamos listos para mañana.

Las declaraciones de Roig

Yo no me meto en los árbitros. Mis jugadores tampoco, tengo un vestuario espectacular en este sentido. Estoy muy orgulloso de mis jugadores porque respetan mucho al cuerpo arbitral y a todo lo que les rodea. Yo estoy a muerte con ellos.

¿Qué opina de las palabras de Roig?

No voy a entrar en eso, cada uno puede opinar. No estoy de acuerdo con esas palabras. Me importan mis jugadores, que son un espectáculo, respetuosos, profesionales y muy buenos. Que moleste a la gente lo entiendo...

La broma de Isco y Morata en el banquillo

Muy bonito, es una broma. ¿Viste cómo entraron al campo? Eso es lo que me interesa, el resto me da igual.

El tuit de Piqué sobre los árbitros

Todo el mundo puede opinar, nadie puede impedirlo. Pero no es verdad. Nosotros sólo queremos divertir a la gente. El Madrid siempre fue profesional y respetuoso con el fútbol.

Da explicaciones a los que no juegan

Somos 24 y tengo que elegir. Esa es la dificultad de mi trabajo. Sabéis lo que pienso de Morata y de Isco, hicieron su trabajo. Ganamos todos juntos, luego algunos marcan la diferencia. Si a un jugador le pones 14 partidos y luego le quitas uno, está jodido. No puedo contentar a todos. Es importante decir las cosas claras.

¿Qué le dice a los que juegan menos?

Yo siempre se lo digo. Somos un equipazo y vamos a necesitar a todos, lo tengo claro.

¿Hay faltas de concentración?

Intentamos que pase lo mínimo posible pero nunca es suficiente. También hay un rival que te pone en dificultades y no siempre depende sólo de ti. No todas las veces es por nuestra culpa.

¿Se arrepiente de no sacar a Isco y Morata en Valencia?

Eso ya pasó, un entrenador siempre se puede equivocar. El día de Valencia no lo hicimos tan mal durante 80 minutos. El otro día Isco y Morata lo hicieron muy bien, pero fueron todos. Marcelo y Carvajal centraron.

Benzema

¿Si jugará siempre que esté bien? Jugará cuando yo lo decida. Ya veremos mañana, todos son importantes y conocemos el nivel de cada uno. Vamos a necesitar a todos.

LA BBC

Todos son importantes, me canso de escucharme a mí mismo. Decidiré cada partido...

Reencuentro con Jesé

A Jesé le quiero mucho como jugador y como persona. Espero que le vaya bien, pero a partir del jueves.

La situación de Keylor Navas

Tengo que dar confianza a los porteros, la presión es inevitable.