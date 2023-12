Desgarrador relato de la viuda del fallecido en el Granada-Athletic: "Mamá, papá no coge el teléfono"

Se llamaba Antonio Trujillo Izquierdo, era natural de Salobreña y tenía 64 años. Este domingo acudió a Los Cármenes para ver el partido de Liga de su equipo, el Granada, contra el Athletic Club. Sin embargo, corría el minuto 17 cuando Unai Simón pidió al árbitro que detuviese el partido mientras la asistencia médica trataba sin éxito de salvarle la vida. Antonio murió durante el encuentro tras sufrir un paro cardíaco y el partido fue suspendido.

Su hijo es médico

Nuria Aguilar, viuda del aficionado fallecido, cuenta al medio 'Ideal' que siempre acudía al estadio nazarí junto a su hijo, que es médico, pero que en esta ocasión fue solo: "Era abonado desde hace muchísimos años, desde que estaba en Segunda. Siempre ha tenido dos abonos, uno de mi hijo y otro suyo. Iban siempre juntos, pero ya mi hijo no podía venir porque está trabajando fuera y venía mi otra pequeña. Ha venido con mucha ilusión a ver su partido".

"Le dije que cuando el partido estuviera terminando me llamara y yo iba a recogerle"

Nuria le dejó en la entrada al estadio de Los Cármenes y tenía previsto recogerle al término del duelo liguero: "Ha venido él solo, le dejé en la puerta del campo porque por ahí no se puede aparcar. Le dije que cuando el partido estuviera terminando me llamara y yo iba a recogerle. Mi hijo se iba para Córdoba y le ha llamado para ver cómo iba el partido: "Mamá, papá no me coge el teléfono", me ha dicho. Entonces yo le he llamado y ya me han dicho lo que había pasado, que estaban reanimándole porque había sufrido un infarto".

La viuda, que llevaba 32 años casada con Antonio, cuenta al citado medio que el fallecido se encontraba bien por la mañana: "Antes del partido claro que estaba bien. Si no hubiera estado bien, no le habría dejado venir. Pero él siempre ha dicho que el Granada era como él, que luchaba hasta la muerte. Y eso ha pasado. Él ha fallecido en el campo. Nosotros veníamos desde Salabroña. Él no ha faltado ni a un partido, hiciera lo que hiciera".

Nuria Aguilar revela asimismo que su marido estaba enfermo: "Tenía cáncer pero estaba tomando su quimio. Si hubiera estado mal, ni yo ni mi hijo, que es médico, le habríamos dejado venir. Cuando la muerte viene en busca tuya, no hay muchas vueltas que dar. Mi marido habría firmado morir en Los Cármenes… por supuesto. Yo no sé mucho de fútbol, pero él siempre decía que había que luchar hasta morir. Incluso cuando estaba con el tratamiento de quimio, decía: 'Yo lucho hasta morir, como mi Granada'".

Se reanudará a las 21:00h

El encuentro Granada-Athletic se reanudará este lunes a partir de las 21:00 horas, según ha resuelto la jueza de competición de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Carmen Pérez, a solicitud de LaLiga.

El duelo, correspondiente a la decimosexta jornada, fue suspendido tras 17 minutos de juego con 0-1 en el marcador tras anotar Iñaki Williams a la vista de la emergencia suscitada en la grada, de la que avisaron tanto algunos aficionados como el meta del club vasco, Unai Simón.