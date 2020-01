Dani Olmo presiona al Barça: "Si hay acuerdo, lo mejor es que salga ahora de Zagreb"

Dani Olmo ha hablado con 'L'Esportiu' y se ha sincerado, presionando al Barça para que lo fiche en este mercado de invierno procedente del Dinamo de Zagreb: "No sé si el Barça me quiere ahora o a final de temporada, es un asunto que controlan mis representantes (...); si hay acuerdo entre los clubes es mejor salir ahora".

Olmo cree que es el momento de dar un paso y volver a La Masía: "Puede ser que sí (sea el momento de salir). Mi objetivo es ir a la Eurocopa y se me hará difícil si en los próximos meses sólo juego una competición menor. Y no sólo por ir a la Eurocopa, también por seguir mejorando. No es que me esté ofreciendo; es que me veo preparado para dar un paso en mi carrera".

Dani Olmo asegura que el Barça ha hecho propuesta para su regreso, algo no confirmado por el club: "Me hace feliz que los rumores se hayan convertido en una propuesta formal y que el Barça se replantee mi regreso. Pasé seis años en La Masia y me enseñaron valores para toda la vida".

El jugador, nacido en Terrassa el 7-5-1998, insiste: "Si hay un acuerdo entre todos, me parece que lo mejor es que salga ahora de Zagreb".