Dani Mallo, de portero del Deportivo de la Coruña a salvar vidas en el mar: "Siempre estamos preparados"

Dani Mallo es marinero voluntario de rescate en Galicia, aunque ayuda en mar y tierra. Antes fue portero del Deportivo de la Coruña. Se retiró de la portería, pero la vida la exprime a tope.

Para alguien que ha trabajado sobre el césped, subirse a un barco es difícil... y más si no te gusta el agua: "Nunca he sido de mar hasta que empecé aquí en Salvamento. No sabemos cuándo nos va a tocar 'jugar', pero tenemos que estar siempre preparados".

Sus manos acumulan experiencia como portero. Guardameta de los veteranos del Deportivo de la Coruña, también fue preparador de la cantera. Jugó en la India y fue todo un héroe en un partido del Dépor contra el Manchester: "El United le marcó a todos menos a mí".

Delegado de la AFE y concejal

Además, es delegado de la AFE y concejal del ayuntamiento de Cambre, su pueblo natal, donde está disponible todos los días por la mañana. Con la pandemia de coronavirus, Dani se encarga de repartir comida entre los vecinos que pasan necesidades. Todo eso mientras está pendiente de una llamada para hacerse a la mar a salvar vidas.

Unos pescadores han salvado en Tarragona a un hombre de 73 años que cayó al mar y estuvo ocho horas a la deriva.