Dani Ceballos: "Hemos dado un baño en toda regla al Barcelona"

Dani Ceballos debutó en partido oficial con el Real Madrid en la victoria por dos goles a cero sobre el FC Barcelona que calificó como "un baño en toda regla". "Cada día me asombra más el Real Madrid. En la primera parte le dimos un baño en toda regla al FC Barcelona y disfruté como un aficionado más", declaró en zona mixta.

Un debut en el Santiago Bernabéu que no se le olvidará a Ceballos: "Estoy muy contento por haber debutado en el Santiago Bernabéu y haberle ganado un título al FC Barcelona; es un sueño. Jugando de local el Bernabéu es espectacular, me he quedado impresionado".

El que más le ha sorprendido es... Kovacic

El andaluz vio desde el banquillo otro gran gol de su amigo Marco Asensio, algo que no le sorprende: "De Marco Asensio no me sorprende nada. Está llamando a la puerta con mucha fuerza. El equipo lo mima y es un jugador clave para nosotros. Donde va mete goles y esperamos que siga así mucho tiempo".

"Vine al Real Madrid sabiendo que venía al mejor club del mundo y Marco Asensio es mi ejemplo para ir teniendo más oportunidades", aseguró al ser cuestionado sobre su rol dentro del equipo.

Ceballos destacó a un jugador sobre el resto de compañeros en el mes que lleva en la disciplina del Real Madrid: "Mateo Kovacic me ha llamado mucho la atención. Es un jugador joven, con mucho margen de mejora y ha sido clave para nosotros en esta eliminatoria. Para finalizar, el español se mostró ambicioso de cara a esta temporada: "Intentaremos ganar todos los títulos", aseguró.