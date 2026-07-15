Argentina estará en la final del Mundial tras remontar en el descuento y revalidará el título de campeona ante la Selección Española (1-2)

Argentina estará en la final del Mundial 2026 y revalidará su título de campeona del mundo ante España. El encuentro contra Inglaterra ha estado marcado por las numerosas faltas pitadas por el colegiado y las continuas pérdidas de tiempo.

En el minuto 92 y con 9 de añadido, Leo Messi se vistió de la estrella que es y sirvió en bandeja el gol a Lautaro Martínez para desatar la locura de toda Argentina.

Una remontada de altura

La primera parte ha estado marcada por las continuas interrupciones del árbitro debido a las numerosas faltas de la primera parte. El colegiado, polémico por el partido de España y Uruguay ha sacado dos tarjetas amarillas antes del descanso.

La primera tarjeta ha sido para Lisandro Martínez y la segunda para un jugador de Inglaterra, Elliot Anderson. Las selecciones de Inglaterra y Argentina se han marchado al descanso sin goles en uno de los encuentros más tensos de los 102 partidos ya jugados en el Mundial. La hostilidad en el césped y en las gradas del estadio Mercedes-Benz Stadium de Atlanta comenzó desde la ceremonia de entonación de los himnos de los dos países, que no fueron respetados por los espectadores presentes en el estadio.

La segunda parte comenzó igual que acabó la primera, con una tarjeta amarilla para Cristian 'Cuti' Romero tras una falta sobre Bellingham. Cinco minutos más tarde llegaría el gol de Anthony Gordon tras un gran centro de Morgan Rogers, poniendo el 1-0 en el marcador.

Reece James saldría lesionado en el minuto 82 y justo después llegaría el empate de Argentina con un gol de Enzo Fernández y asistencia de Leo Messi. El tanto definitivo de la remontada llegó en el minuto 92 con otra maravillosa asistencia de Leo Messi a su compañero Lautaro Martínez.

España - Argentina en la final

Ya se conoce que equipo jugará ante España en la final del Mundial 2026 que se disputará en Nueva York en el MetLife Stadium. Argentina jugará la final tras ganar por 1 a 2 ante Inglaterra en un encuentro que ha acabado con los goles de Anthony Gordon, Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

El partido entre España y Argentina será el domingo 19 de julio a las 21:00 horas y se podrá seguir en directo en la web de Antena 3 Deportes con la retransmisión y la última hora de todo lo que ocurra en el España - Argentina de la final del Mundial 2026.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.