Un gato fan de Cucurella, una pausa de hidratación con sabor a paella...los memes más ingeniosos de la victoria de España

España vibró ayer con el triunfo de La Roja. La victoria no se sintió solo en el campo ya que la euforia colectiva tomó las calles y plazas de nuestro país.

Pero la exultación de los españoles se ha hecho extensiva también a las redes sociales. Y es que han convertido el duelo entre La Roja y los 'Bleus' en un festival de memes que han hecho sentir el "orgullo español" en todo su esplendor.

Animales virales

Uno de los vídeos más compartidos fue el de Baileys, también bautizado por el público como 'el perro de España', ya que el animal, que portaba la equipación de nuestra selección, vivió el himno tanto o más que cualquiera de los jugadores.

Otro animal que ha captado la atención de las redes ha sido un gato que nos recuerda a una de las estrellas de nuestro equipo. Con su melena de rizos, las similitudes con Cucurella son innegables y esto no ha pasado desapercibido entre la audiencia, que ha hecho que se convierta en una de las imágenes más icónicas de la noche de ayer.

Gastronomía

La pasión en el deporte no es lo único que nos caracteriza a los españoles. Y es que, si hay algo que nos produzca incluso más orgullo, eso es nuestra gastronomía. Esto se ha traducido en numerosos memes que hacen referencia a ese orgullo culinario, especialmente en materia de tortillas, debido a las comparaciones constantes entre la tortilla francesa y la tortilla de patatas, también conocida como tortilla española, que ha servido como símbolo de la disputa con los franceses sin que falte el comentario de que la tortilla española "tiene más huevos".

El contenido viral también ha hecho referencia a las pausas de hidratación, llegando a publicar imágenes de cómo sería una pausa "muy a la española", en la que no podría faltar el jamón ibérico.

Y, a pesar de las polémicas, una de las imágenes de celebración más compartidas ha sido el montaje del expresidente Mariano Rajoy con Keyne, el ya famoso hermano pequeño de Lamine Yamal. En definitiva, la victoria de ayer no ha hecho más que agudizar el ingenio y el sentido del humor de los españoles, que se preparan ahora para la disputa definitiva de este domingo.

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