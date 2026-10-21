Las claves del brutal asalto a la casa de Sergio Rico: atado a una silla mientras cenaba con su familia

Momentos de auténtico terror para Sergio Rico y su familia. Un grupo de cinco encapuchados asaltó el pasado lunes por la noche la vivienda del exportero del Sevilla FC, situada en la comarca sevillana del Aljarafe, cuando el futbolista se encontraba en el interior junto a su mujer, Alba Silva, sus dos hijos y otros familiares.

Los asaltantes irrumpieron en la casa alrededor de las 22:00 horas, golpearon y amordazaron a los presentes y consiguieron sustraer diversos objetos de valor. La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del robo e identificar a los responsables.

Nacho Gay, director de 'Vanitatis', ha ofrecido nuevos detalles de lo ocurrido durante su intervención en el programa 'Y ahora Sonsoles', de Antena 3. Según ha explicado, los ladrones sorprendieron a la familia mientras cenaba y actuaron con especial violencia contra Sergio Rico, al que llegaron a atar a una silla.

Entraron por una cristalera mientras cenaban

El asalto se produjo después de que la familia regresara de un viaje a Málaga el pasado lunes 19. En el momento de los hechos se encontraban en la vivienda Sergio Rico, Alba Silva, sus dos hijos, la madre del exportero y una empleada interna.

"Venían de un viaje que habían hecho a Málaga y se encontraban cenando en la casa en torno a las diez, diez y media de la noche, no saben exactamente. Y, en ese momento, entran los ladrones por una cristalera. Ellos no se dan ni cuenta de que entran los ladrones y se los acaban encontrando", ha relatado Nacho Gay.

Según esta reconstrucción, los encapuchados consiguieron acceder al interior de la vivienda sin que sus ocupantes advirtieran inicialmente su presencia. El encuentro con los asaltantes desencadenó una situación de enorme tensión para toda la familia, incluidos los dos menores.

"Lo atan a una silla entre varios de ellos"

Los delincuentes se habrían mostrado especialmente violentos con el exportero, que fue uno de los primeros en ser reducido. Nacho Gay ha explicado que Sergio Rico fue la primera persona a la que los asaltantes intentaron inmovilizar. "Lo atan a una silla entre varios de ellos", ha detallado el periodista durante su intervención en Antena 3. "Se mostraron especialmente violentos con Sergio [...] a los niños no les tocaron y a ellas las amedrentaron verbalmente".

Los asaltantes hablaban español, aunque según informa Carlos Quílez, con un "deje del Este". Estos se llevaron dinero, joyas y relojes y se marcharon de la urbanización tras encerrar a la familia en el sótano. "Encañonaron al guardia de seguridad de la urbanización", señala Quílez.

Según las fuentes de la investigación, los autores del robo golpearon y amordazaron al futbolista mientras se apoderaban de distintos objetos de valor. Por el momento, no ha trascendido el importe económico de lo sustraído ni se han facilitado más detalles sobre las lesiones que pudieron sufrir los afectados.

Asistencia médica y psicológica

El violento asalto ha dejado importantes consecuencias emocionales entre los integrantes de la familia, según la información trasladada en 'Y ahora Sonsoles'.

Nacho Gay ha asegurado que Sergio Rico y sus allegados "están mal porque lo que pasó fue muy duro para ellos". "Tuvieron que recibir asistencia tanto psicológica como médica en el domicilio", ha añadido el director de 'Vanitatis'.

El periodista ha destacado así la gravedad de una experiencia especialmente angustiosa para la familia, que se vio sorprendida por cinco desconocidos encapuchados mientras se encontraba en su propia casa.

La Guardia Civil investiga el asalto

La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para determinar cómo accedieron los cinco individuos a la vivienda, reconstruir lo sucedido durante el robo y localizar a sus autores.

Los agentes trabajan para identificar y detener a los responsables de un asalto que se produjo en horario nocturno y con varios miembros de la familia en el interior del inmueble. Por el momento, no se ha informado de detenciones relacionadas con el caso.

El exportero del Sevilla FC y su familia intentan recuperarse de una noche especialmente traumática después de que cinco encapuchados irrumpieran en su domicilio, los redujeran violentamente y huyeran con diversos objetos de valor.