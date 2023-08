El CSD, dispuesto a "tomar decisiones" contra Rubiales por su beso a Jenni Hermoso

Luis Rubiales está acorralado tras su polémico beso a Jenni Hermoso en la celebración del Mundial femenino de fútbol. Un gesto que podría costarle su puesto como presidente de la Real Federación Española de Fútbol si el Gobierno activa el caso: el CSD podría inhabilitarle mediante el TAD. La RFEF, por su parte, ya ha reaccionado y convocado una Asamblea General Extraordinaria urgente para este viernes con el fin de escenificar su apoyo Rubiales.

"El Gobierno tiene la obligación de aplicar la Ley del Deporte y es lo que vamos a hacer"

Sin embargo, el mandatario federativo ha sido presionado incluso por el presidente del Gobierno en funciones tras el acto de las campeonas del mundo en Moncloa: "Lo que vimos fue inaceptable. Las disculpas de Rubiales no son suficientes, hasta incluso no son adecuadas, y tiene que continuar dando pasos para aclarar lo que vimos", dijo Pedro Sánchez en rueda de prensa.

Víctor Francos, presidente del Consejo Superior de Deportes, pasó por los micrófonos de Cope y cadena Ser y recordó que si la RFEF no toma decisiones, ellos están dispuestos a tomarlas: "No queremos llevar a cabo ninguna acción adicional hasta que no tengamos el informe. Quiero ver lo que opinan Rubiales y Jenni Hermoso en el informe formal, es relevante saber eso", señaló el presidente del CSD.

El CSD activa el procedimiento

Francos ha explicado en Espejo Público cuáles son los siguientes pasos a dar: "El Gobierno reaccionó a las pocas horas a través de Miquel Iceta. Desde el primer momento ha clarificado su posición. El presidente Pedro Sánchez marcó con claridad un camino para seguir dando pasos. La RFEF debe iniciar los procedimientos internos e iniciar la investigación correspondiente de su comité de integridad. Eso es el primer paso que le he exigido a la RFEF. Cuando tengamos la investigación vamos a analizar si se elevan las denuncias por transgredir la Ley del Deporte. Ya se están dando pasos y todos los mecanismos están en marcha".

Explica que el Consejo Superior de Deportes no puede cesar Rubiales directamente: "El CSD puede inhabilitar al presidente de la RFEF, pero podemos abrir un procedimiento que podría llevar a una suspensión cautelar hasta que el TAD decida. La decisión final la tomaría el TAD. Pero podemos tomar medidas que inicie un proceso. Tengo poco margen de maniobra para modificar las decisiones de una entidad privada de derecho público como la RFEF. Que nadie sufra. En ningún caso vamos a permitir que el procedimiento se dilate".

Víctor Francos también ha querido denunciar el gesto de Luis Rubiales: "Me gustaría estar hablando del papel de las chicas en el Mundial, de que hemos hecho algo histórico. Es una pena que no estamos en eso. Es una actitud que no se podía volver a repetir. No es aceptable, así de claro. Hay una mayoría amplia de gente que lo ve así".

Sumar también le ha denunciado

Francos ha confirmado que ya tienen tres denuncias por el beso sin consentimiento de Rubiales: la de CENAFE, la del colegiado Estrada Fernández y la de Sumar, tal y como también ha hecho público Yolanda Díaz. A partir de ahí, el Gobierno, a través del CSD, está estudiando el caso para elevar esa denuncia al TAD, el único estamento que podría abrir expediente e inhabilitar a Rubiales y poner fin a su presidencia de la RFEF.

"Pedro Sánchez ha sido muy claro: los hechos son inaceptables, poco más se puede decir. El Gobierno tiene la obligación de aplicar la Ley del Deporte y es lo que vamos a hacer. Si la RFEF no toma decisiones, el CSD está dispuesto", apostillaba el presidente del organismo público. Según la Ley del Deporte, un beso no consentido podría considerarse violencia sexual, algo que también contempla el propio protocolo de la Federación.