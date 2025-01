Cristina Palavra, mujer de Dani Rodríguez, denuncia acoso por parte de aficionados saudíes: "La salida ha sido un poco complicada"

La afición del RCD Mallorca regresa indignada de Arabia Saudí por lo ocurrido durante el partido y, en especial, al final de la semifinal de la Supercopa de España ante el Real Madrid. Cristina Palavra y Natalia Kaluzova, parejas de Dani Rodríguez y Dominik Greif, han denunciado el acoso y los tocamientos que han sufrido por parte de aficionados locales saudíes, una situación intolerable y muy desagradable.

La mujer de Dani Rodríguez, Cristina Palavra, explicaba a la televisión autonómica IB3 lo ocurrido y apuntaba a que la salida del estadio había sido "un poco complicada".

"La salida ha sido un poco complicada. Hemos ido con los niños y hemos estado sin seguridad es que los chicos de este país se han puesto a hacernos fotos de cerca y nos han estado acosando", relataba Cristina Palavra.

La pareja de Dani Rodríguez también explicó que a la esposa de Dominik Greif vivió una situación similar y se quejó de la falta de seguridad.

"Estaba con la niña dormida, los niños... Nos hemos visto un poco desubicadas porque no teníamos a nadie protegiéndonos, la salida ha sido muy mal. No se ha podido hacer nada más. Ir en grupo con la organización hasta el autobús", indicaba Cristina Palavra.

Dani Rodríguez estalla: "¡Una vergüenza!"

El propio Dani Rodríguez estallaba en sus redes sociales, reaccionado a las palabras de su mujer.

"¡Una vergüenza! Vas a disfrutar con tu familia de un partido de fútbol y... dónde está la organización de la RFEF. ¡¡¡¡No todo es dinero!!!!", aseguraba el jugador del Mallorca.

Natalia Kaluzova, pareja del portero Dominik Greif, habló sobre lo ocurrió y relató todo a Marca.

"Después del partido, hicimos un grupo grande para volver hacia el hotel y mientras esperábamos, pasó todo. Un grupo de personas vino hacia nosotros y nos hizo videos, nos empujaron, nos insultaron en árabe, nos grabaron sin consentimientos y hubo agresiones, denuncia la pareja de Dominik Greif.

"Lo que hemos vivido hoy es una auténtica vergüenza"

Pere, un aficionado del Mallorca presente en las gradas del estadio King Abdullah de Yeda calificó de muy "heavy" lo ocurrido durante y tras el partido.

"Muy heavy, no damos crédito ninguno. Lo que hemos vivido hoy es una auténtica vergüenza. Tengo 32 años, soy socio del Mallorca de siempre y en mi vida he salido tan caliente de un estadio. Y no por el partido, que al final me da igual. Estamos todos muy calientes y es para hacérselo mirar muy seriamente por parte de la RFEF y todos los responsables de que se juegue una competición en este país", señaló Pere al Partidazo de COPE.

"Éramos muy poquitos aficionados del Real Mallorca y no nos han cuidado ni asegurado. Nos han mezclado con afición de allí... que durante todo el partido muchos de ellos han estado incordiando, burlándose de nosotros, incordiando y provocando a niños y gente mayor", denuncia este aficionado mallorquinista.

"Ha sido muy desagradable, pero lo peor de todo ha sido que al terminar el partido en el trayecto de la grada al autobús nos increparon y nos hicieron pasillos centenares de personas. Nos hicieron fotos sin consentimiento, pegándonos collejas, burlándose de nosotros... Ha sido muy desagradable, pero lo peor es lo que han sufrido las mujeres. Han sufrido tocamientos. Han sufrido fotos sin consentimiento. Sí, tocamientos", explicaba Pere.

El RCD Mallorca utilizará los vídeos e imágenes de lo sucedido a la salida del estadio de Yeda para facilitar la identificación de los seguidores saudíes que acosaron a los familiares de los jugadores, tras la semifinal de la Supercopa de España que el equipo balear perdió contra el Real Madrid (0-3).

Todos los vídeos e imágenes de lo sucedido, publicados por los medios y los aficionados en redes sociales, en la salida por la puerta 1 del estadio King Abdullah de Yeda serán de utilidad para la seguridad del estadio y la Real Federación Española de Fútbol en la identificación de los agresores, indican fuentes del club.

