El Barcelona vence por partida doble: cautelar y pase a la final de la Supercopa de España

Apenas dos horas después de que el CSD diese la cautelar a Dani Olmo y Pau Víctor, se presentaban los culés en una semifinal de la Supercopa de España con el objetivo de olvidar los temas económicos, con los dos jugadores en la grada. La salida al campo recordó a aquellos momentos felices del equipo de Flick durante el inicio de temporada. Rápida presión tras pérdida, agilidad para mover el balón y alegría en ataque que duró la primera media hora de partido. Durante los primeros diez minutos acumularon ya tres ocasiones. Un tiro de Koundé tras un pase espectacular de Lamine detenido por Unai Simón, un remate de Raphinha que se marchó alto y una falta directa del brasileño que si no es por el guardameta vasco podía haber sido el primer gol.

Gol de Gavi en el minuto 17

El Barcelona se divertía durante el comienzo del partido y recuperó la sonrisa en el minuto 17, cuando un buen balón de Baldé llegaría a las botas de Gavi que, llegando desde segunda línea, superó a Unai Simón. A partir del gol, la llama de los culés se fue apagando tras los primeros 30 minutos. Dominaron pero sin grandes ocasiones y jugaron con el resultado, aunque pudieron meterse en problemas. El único cambio en el once fue Szczesny, titular en la portería, por un Iñaki Peña que recibió el castigo del alemán tras llegar tarde a una sesión técnica.

Con Lamine todo es más fácil

El joven español volvió a ser el jugador más relevante en la delantera culé dejando destellos de calidad que brillaron e hicieron disfrutar a todo el estadio saudí. Volvió al once y de nuevo fue determinante con un gol nada más comenzar la segunda parte. Gran robo de balón de Iñigo Martínez en campo rival, recibió Gavi y dio un pase medido a Lamine que no se puso nervioso. Controló con calma, miró a Unai Simón y chutó a media altura ajustado al palo corto de su compañero de selección. Flick no quiso asumir riesgos y le sacó del campo en el minuto 60 con una gran ovación.

Un Athletic gris

El Athletic tuvo ocasiones pero tampoco mostró su mejor versión en Yeda. Pudo darle emoción al partido con un gol de Iñaki Williams en los minutos finales del partido que el VAR anuló después de que el balón tocase en Djaló tras un error clamoroso de Frenkie de Jong. El holandés pudo desquitarse del fallo con una ocasión a puerta vacía en el descuento que sacó bajo palos Vivian. Los leones rompen su racha de 15 partidos consecutivos sin perder y el técnico alemán le arrebata a Valverde su mejor dinámica desde que asumió las riendas del conjunto vasco.

El Barcelona sonríe y ya espera rival en la final. Mañana, Real Madrid o Mallorca determinarán quien es el segundo protagonista. Los culés buscan levantar un nuevo título, algo que no hacen desde hace dos años tras la Liga de Xavi en la 2022-2023.

