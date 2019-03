Cristiano Ronaldo y Griezmann, espectadores de lujo en la NBA

El delantero portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, aprovechó sus vacaciones navideñas en los Estados Unidos para acercarse a ver el partido de los Heat de Miami contra los Pistons de Detroit.

El de Madeira se sentó a pie de pista del AmericanAirlines Arena de Miami frente al banquillo del equipo local y fue obsequiado con una camiseta de los Heat, según informó NBA España. Además, antes del partido tuvo la oportunidad de conocer al jugador británico de Miami Heat, Luol Deng.

"Thanks for the hospitality guys! Nice to meet you bro! @luoldeng9 ('Gracias por la hospitalidad amigos! Encantado de conocerte hermano! @luoldeng9')", escribió posteriormente Cristiano Ronaldo en su perfil de 'Instagram'.