Coentrao increpa a los periodistas tras ser pillado con una tonelada de marisco ilegal

El exmadridista Fábio Coentrao ha sido grabado amenazando a periodistas en Portugal tras la publicación de informaciones sobre una supuesta incautación de marisco ilegal en su empresa en Póvoa de Varzim, a unos 348 kilómetros al norte de Lisboa.

Un equipo del medio SIC Notícias estaba filmando fuera de un almacén de la compañía del exfutbolista cuando Coentrao salió al encuentro de los periodistas pidiéndoles que no grabaran su casa y que se marcharan de allí y amenazando con destruir su equipo.

Todo ocurrió cuando llegaba a su propiedad hablando por teléfono cuando se encaró con el periodista y el cámara ahí presentes. "¿No has visto las noticias? ¿Sabes lo que estás haciendo? No cometas el mismo error que el Jornal de Notícias. (...) No filmes mi casa. (...) Te lo advierto", les gritaba con insultos.

Sin licencia

Los reporteros se trasladaron este jueves al lugar tras una noticia publicada por el Jornal de Notícias que apuntaba que el exfutbolista había abierto la empresa sin tener licencia y que todo el pescado almacenado en el lugar, poco más de una tonelada, fue aprehendido por las autoridades lusas.

La Autoridad de Seguridad Alimentaria y Económica (ASAE) informó este jueves en un comunicado en su página web de que ha ordenado la suspensión de las actividades de tres "almacenes ilegales" y que ha decomisado 17 toneladas de alimentos en Guimarães, Fafe y Póvoa de Varzim, sin precisar los nombres de las empresas.

Según la nota, la ASAE se incautó de un total de 17 toneladas de alimentos y de 313 kilogramos de crustáceos vivos, todo ello con un valor estimado superior de 68.000 euros.

Langostas, gambas y centollos

El Jornal de Notícias indicó que miembros de la Dirección General de Recursos Naturales, Seguridad y Servicios Marítimos (DGRM) portuguesa se presentaron el miércoles en el almacén de Coentrao y encontraron en el lugar 12 tanques con agua de mar llenos de langostas, gambas y centollos, que sumaban unos 1.073 kilogramos.

De esa cantidad, 760 fueron decomisados por la DGRM, mientras que los kilogramos restantes fueron confiscados por la ASAE, al no disponer el lugar de licencias de funcionamiento, ni de comercialización de pescado en vivero.

Retirado desde 2021

Durante su carrera como futbolista, a la que puso fin en julio de 2021, Coentrao, de 36 años, estuvo en clubes como el Real Madrid, el Zaragoza, el Benfica, el Sporting o el Rio Ave.

Según medios lusos, el exjugador abrió hace unos seis meses junto a un socio una empresa en el puerto de pesca de Póvoa de Varzim.

