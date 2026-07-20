La prensa internacional se rinde ante la victoria de España ante Argentina: "Los nuevos reyes"

España bordó su segunda estrella como bordó el fútbol durante los más de 120 minutos que duró la final. Lo hizo con más de 20 ocasiones de gol ante una Argentina que tardó 117 minutos en hacer su primer disparo, que ni siquiera fue a puerta. Un partido épico que terminó con el gol de Ferrán Torres en el 112.

En el terreno de juego, Argentina propuso un partido trabado y bronco que terminó de la peor manera posible, con españoles y argentinos enfrentándose tras el pitido final, cuando ya nada ni nadie podía cambiar el resultado. Posteriormente, cuando España levantaba la copa, la selección albiceleste dio la espalda al podio

En esos gestos, tanto los de durante, como los de después del partido, se fijó la prensa internacional, sobre todo la neutral. En Reino Unido, Daily Telegraph se muestra contundente y titula "España gana el Mundial en un triunfo del fútbol sobre la violencia argentina". BBC, por su parte, destaca el papel de España en la final y titula "España gana por el bien del fútbol a una vergonzosa Argentina".

New York Times, en Estados Unidos, destaca el momento en el que los jugadores argentinos dieron la espalda a los españoles y los llama "petulantes". Le Fígaro, medio francés, habla de "los nuevos reyes".

L'Équipe abre con un rotundo "Los nuevos reyes", mientras que el portugués A Bola juega con el nombre del goleador y titula "Ferran remata el triunfo del… torero". En Alemania, Süddeutsche Zeitung resume la final con una frase contundente: "En este final hubo muchas cosas malas para el fútbol. Salvo el ganador".

Desde Asia, el chino Global Times define a España como un equipo "formidable" y "claramente superior", el japonés Nikkan Sports destaca que "el sueño de Messi se desvaneció ante una España joven", y la agencia surcoreana Yonhap asegura que "la magia de Messi no apareció en su último tango". Titulares que, desde distintos rincones del mundo, coinciden en una misma idea: España fue un campeón incontestable.

La victoria de España fue contundente en el campo, aunque no tanto en el resultado, y la prensa internacional así lo destaca hoy. Un encuentro en el que destacan que solo un equipo quiso ganar jugando al fútbol y su rival solo lo intentó desde el "otro" fútbol.

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