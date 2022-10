Carvajal responde a Xavi: "Cuando has ganado cinco Champions de las últimas ocho..."

Dani Carvajal ha sido preguntado en la previa del duelo ante el Shakhtar en la Champions por las declaraciones de Xavi Hernández. Y es que el técnico del Barcelona aseguró ayer en Milán que la Champions no siempre la gana el mejor y que, para él, LaLiga es más justa.

"Las opiniones son subjetivas. Yo opino que cuando has ganado cinco Champions de las últimas ocho, la suerte queda al margen", indicó el lateral del Real Madrid.

"El fútbol son resultados y gana el que más goles mete y el que menos encaja. En eso hemos sido los mejores. Es complejo hablar de justicia. Son resultados. Nosotros hicimos una gran Liga y una Champions con altibajos, pero siendo los mejores en los momentos clave. Solo se habla de justicia o injusticia cuando el Madrid gana la Champions", respondió Carvajal.

Además, el jugador del Real Madrid no quiso entrar a valorar si el Real Madrid es o no favorito para ganar la Champions.

"Yo no soy el que calcula las cuotas. El Madrid está en las quinielas y nosotros sabemos lo difícil que es ganarla. No creo que nuestros rivales cuando se miden a nosotros no nos vean como un posible campeón", indicó Carvajal.

"No creo que a Karim le influya mucho meter o fallar un penalti"

El lateral del Real Madrid también aseguró que no cree que Benzema esté muy afectado por el penalti fallado ante Sergio Herrera.

"No creo que a Karim le influya mucho meter o fallar un penalti, sería enfadado el domingo, pero ya está, él es el mejor en su posición. Ojalá pueda marcar dos o tres goles mañana", explicó Carvajal.