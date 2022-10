Xavi, sobre el partido contra el Inter: "Nos hemos puesto en la cabeza que no podemos fallar"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha comparecido en rueda de prensa en la previa del Inter-Barça de este martes de la tercera jornada del grupo C de la Champions. El técnico azulgrana no se fía del mal momento del Inter y deja claro que el Barcelona no puede fallar. Además, no descarta jugar con defensa de tres y reconoce que, tras la derrota de los dos equipos contra el Bayern, Barça e Inter se la juegan.

Los culés, con tres puntos de seis posibles, están obligados a imponerse ante el conjunto italiano para comenzar a encarrilar la clasificación a los octavos de final del torneo. Todo esto después de regresar al liderato de La Liga Santander por primera vez después de dos años y medio.

Xavi Hernández sabe de la importancia del partido ante el equipo italiano, sobre todo después de la derrota ante el Bayern. Su mensaje en rueda de prensa lo reiteró más de una vez, hablando de tener personalidad y de ser valientes y arriesgar. Asegura que "nos hemos puesto en la cabeza que mañana no podemos fallar".

A su vez, explicó que "tenemos que ser más valientes, arriesgar, ir arriba, no dejar que el Inter pueda correr sabiendo que es muy vertical y físico, no es fácil pero trataremos de mostrar personalidad y ser valientes".

El técnico azulgrana quiere mantener la fiabilidad que ha mostrado en Liga, encajando solo un gol en seis jornadas. Tuvo palabras también para recordar su partido ante el Bayern: "Para mí es importante defender bien, no encajar, es importante para competir bien. En Múnich nos perjudicó mucho el gol de estrategia. Si no encajamos, nosotros somos un equipo ofensivo y siempre tenemos opciones de marcar. Le doy mucha importancia”.

El entrenador del FC Barcelona dios pistas sobre lo que quiere hacer a nivel táctico, asegurando que mira "con qué puntos juega el rival. Veremos cómo lo ajustamos pero podemos reforzar más el medio del campo, ya lo hicimos en Anoeta y nuestra filosofía es arriesgar. Es un rival muy directo, muy vertical, muy físico... no será fácil pero queremos ser valientes".

Ganar mañana "sería un golpe de moral y confianza muy importante"

Y es que el partido de mañana es de vital importancia para el club blaugrana, puesto que "sería un golpe de moral y confianza muy importante para el equipo. Por eso saldremos mañana al cien por cien para demostrar que podemos ganar en un campo así". También habló de algunos futbolistas como Sergi Roberto, diciendo que "es una garantía. Yo tenía claro que es muy importante para nosotros. Es un comodín perfecto".

Sobre si tiene decidido o no el once, apuntó que "lo tengo en la cabeza, y a pesar de la envergadura del rival, queremos tener el balón, jugar en campo rival, lo que venimos viendo los últimos meses. Es un partido no definitivo pero muy importante para lo que pueda pasar en el grupo".

A pesar de las tres bajas con las que cuenta el Inter, Xavi no se relaja: "Es un equipo que trabaja muy bien, con un sistema distinto a lo que nos hemos encontrado, con sistemas de ataque muy dinámico, dos puntas, que no se ve mucho en La Liga". Por último, admitió que el aspecto psicológico también hay que tenerlo en cuenta, aludiendo al historial de derrotas que cosecha el Barça en Europa: "Es algo que también trabajamos y lo hablamos, a nivel individual y de grupo. Es un partido para mostrar personalidad".

"Vamos a ver cómo se da lo de Leo"

El técnico blaugrana prefirió no hablar mucho de todas las especulaciones que rodean a un posible regreso de Messi. Considera que, en la previa de un encuentro tan trascendente como el que jugará el Barça ante el Inter, no es momento. No obstante, no cerró ninguna puerta.

"Lo de Leo vamos a ver como se da. Le deseo lo mejor y el Barça es su casa", arrancó Xavi, que prefirió no profundizar en el tema: "No es momento de hablar de Leo, no le hacemos un favor tampoco a él, que esté tranquilo y disfrutando en el PSG y le deseo lo mejor". El técnico desvió la atención asegurando que "creo que fue Leo quien dijo que la Champions no siempre la gana el mejor".