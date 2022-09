Carlo Ancelotti: "Es una buena señal no estar entre los favoritos de la Champions"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha afrontado este lunes la primera rueda de prensa previa al primer partido de la Champions League de la edición 22-23. El técnico italiano ha respondido a las preguntas de los medios antes del Celtic-Real Madrid que tendrá lugar este martes en el Celtic Park (Glasgow). Tres horas es lo que ha tardado el Real Madrid en llegar a Glasgow para alojarse en el céntrico hotel Radissón Blu. El equipo merengue defenderá el último título conseguido ante el Liverpool, en el Stade de France.

Vinicius Junior ha comparecido también en rueda de prensa, en medio de su gran estado de forma y de su gran efectividad de cara a puerta (tres goles en Liga en cuatro partidos). Las únicas bajas con las que cuenta el equipo de Ancelotti son las de Álvaro Odriozola y Jesús Vallejo.

"En la Champions siempre seremos respetados"

Pese a ser el actual campeón, el Real Madrid no parte como el favorito en las apuestas, es de hecho, el quinto candidato. Para Ancelotti, "es una buena señal, no me sorprende. El año pasado teníamos aún menos posibilidad en la estadística, vamos a competir hasta el final y ojalá también en la final". El italiano recordó, además, que "en esta competición el Real Madrid siempre ha sido y siempre va a ser respetado"

El rival: el Celtic de Glasgow

Respecto al partido ante el Celtic, el técnico italiano asegura que "el partido va a ser difícil". Ancelotti añade: "Lo están haciendo bien y tienen mucha intensidad. Nosotros estamos preparados y listos para comenzar bien la fase de grupos". El Celtic Park "es un estadio muy difícil, pero con un ambiente fantástico. Me encanta que mi equipo juegue en un ambiente como este".

Parón por el Mundial

El mundial de Qatar tendrá lugar entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre. En el caso de LaLiga Santander, la liga española llegará al parón el 9 de noviembre, con la jornada 14, y no volverá hasya el 31 de diciembre."Hasta el Mundial creo que no vamos a tener problemas. Los jugadores están preparados y motivados. La duda es cómo volverán los jugadores del Mundial. No se puede saber". La vuelta será en la jornada 15.

¿Rotaciones?

Con Rüdiger y Tchouaméni, además del estado de forma de Rodrygo, las rotaciones en el equipo blanco y la importancia que salen desde el banquillo cada vez es mayor: "Sí, puede ser. Depende de quiénes sean para usted los menos habituales. Yo no sé quiénes son los menos habituales".

El equipo está ilusionado

También, asegura que el grupo empieza con "mucha ilusión", a pesar de que "nunca se sabe lo que va a pasar. No podemos pensar mucho más adelante. Tenemos que pensar en el grupo, en pasar, en ganar y después ver qué pasa tras el Mundial".

El estilo del Celtic

En cuanto al estilo del Celtic, dice que "no va a cambiar su estilo y su actitud en el campo. Les gusta jugar al ataque. No estamos preocupados por defender, porque lo hacemos bien". Además, los refuerzos que ha tenido este verano el Celtic hace un equipo que busca transiciones rápidas y sin renunciar a la posesión de balón. "No es un grupo fácil. El Celtic es un equipo que lo está haciendo muy bien. Tenemos que respetar esto. Y tenemos que respetar al Leipzig y al Shakhtar Donetsk. Siempre hay sorpresas".

El motor del equipo: Luka Modric

El técnico italiano no tiene palabras para definir al centrocampista croata: "No hay explicación. Es un fantástico jugador, con una gran actitud. Estas cosas combinadas lo hacen un jugador de los mejores que tenemos en Europa. Vamos a celebrar sus 37 años (los cumple este viernes 9) con una gran fiesta. Ojalá esté invitado".