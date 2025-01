Carlo Ancelotti, sobre las concentraciones: "No sé qué hacen en la habitación y no quiero saberlo"

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, compareció en la previa de la gran final de la Supercopa de España de este domingo ante el Barcelona. El italiano tiene muy presente lo que ocurrió en el último clásico, cuando los de Flick destrozaron a su equipo (0-4) en el Santiago Bernabéu.

"Obviamente tenemos que pensar en el primer partido que jugamos porque nos han ganado... Hemos hecho una evaluación bastante clara de lo que ha pasado. Empezamos bien y bajamos en la segunda parte. Hay que intentar repetir las cosas buenas que hemos hecho y evitar los errores que cometimos en la segunda parte. El Clásico siempre es un Clásico y mete aún más presión cuando es una final una final. Hemos jugado muchas veces contra el Barcelona, ​​jugar una final contra el Barcelona es siempre es algo especial", indicó Ancelotti.

El de Reggiolo subrayó la mejora del equipo en las últimas semanas y descartó que una derrota ante el Barça este domingo suponga una vuelta a empezar.

"Si hay derrota, es una derrota. Es una final, estamos muy cerca de otro título y pensamos en positivo. Soy consciente de que en el fútbol todo puede pasar. Sobre todo cuando el rival compite cómo ha competido. Una derrota no sería buena, pero el equipo seguirá adelante. Es un partido que no es previsible. Tenemos muy claro lo que tenemos que hacer para reducir el riesgo, pero el resultado nadie lo puede predecir, porque el resultado son muchas cosas. Lo que podemos controlarnos es la actuación del partido. Estoy convencido de que mañana vamos a actuar, no bien, muy bien, pero esto no determina al cien por cien el resultado", analizó Ancelotti.

"El horario es algo importante. Los jugadores tienen que estar disciplinados"

En otro orden de cosas, Carlo Ancelotti se sinceró sobre el código interno que maneja con las faltas de puntualidad entre sus jugadores, a raíz del castigo que Hansi Flick impuso a Iñaki Peña en la semifinal ante el Athletic.

"El horario es algo importante. Los jugadores tienen que estar disciplinados. Cuando estás en un grupo no te gusta que el grupo te esté esperando. La decisión, quiero una explicación del retraso. Si la razón es aceptable no pasa nada, si no lo es tomamos medidas. Que puede ser cualquier tipo de medida", apuntó Ancelotti.

"Les dejo bastante libertad, la verdad es que ellos se lo pasan bien juntos. Hay un buen ambiente entre ellos. No sé qué hacen en la habitación y no quiero saberlo", bromeó el italiano sobre las concentraciones de su equipo.

"¿Bellingham? Es muy importante porque está en una buena racha, en una buena dinámica"

Carlo Ancelotti apuntó a la defensa como una de las claves para ganar la final ante el Barcelona y dejó claro que Jude Bellingham está recuperado tras finalizar con una sobrecarga la semifinal ante el Mallorca.

"Hay mucha calidad individual en el campo que prima sobre el juego colectivo, que obviamente es, sobre todo, la defensa. Hemos visto este tipo de partidos. Creo que un aspecto importante del partido de mañana será el equilibrio, el trabajo colectivo, que sobre todo es la defensa. Si defiendes bien, hay más posibilidades de ganar", indicó Ancelotti.

"Sí, está bien (Bellingham), se ha recuperado bien. Fue una sobrecarga del partido, es normal, como suele pasar. Obviamente, es muy importante porque está en una buena racha, en una buena dinámica, como otros jugadores. En este momento, en este periodo, ha marcado la diferencia", señaló el italiano.

Por último, Ancelotti no quiso entrar a valorar la posible presencia de Dani Olmo este domingo tras la decisión del CSD de otorgar la cautelar urgente para que pueda jugar.

"Estaba siendo una rueda de prensa perfecta y la quieres arruinar", bromeó el italiano, ante de apuntar que "si Dani Olmo va a jugar, lo que tenemos que hacer es quitarle un poco de calidad con nuestra defensa".

