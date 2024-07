Cancelan su vuelo y se quedan sin poder ver la final de la Eurocopa en Berlín: "Esto es un chasco enorme"

Gonzalo, Sergio, Ana y Pedro planificaron su viaje hace dos semanas. Cuando España ganó a Georgia en octavos de final, el pasado domingo 30 de junio. Pasara lo que pasara con la selección, querían disfrutar de la final en Berlín. Aún no sabían que España llegaría a estar, pero la ilusión les animó para emprender este viaje. Una aventura encabezada por Sergio "desde enero que quería ir".

Pero ese viaje no ha podido ser. Anoche, sobre la 01:20 horas de la madrugada, recibieron un mensaje de la compañía aérea informándoles que su vuelo Valencia-Berlín había sido cancelado.

"Estuvimos hasta las 03:00 horas buscando otras opciones, no he podido dormir", comenta Sergio. "Me siento mal, venía con tanas ganas de ir de viaje y, ahora, unas horas antes, nos hemos quedado sin nada, esto es un chasco enorme", añade Pedro.

Esta mañana han ido juntos al aeropuerto de Valencia, sabían que sería difícil llegar a Berlín, pero, aún así, han ido y todos con la camiseta de la selección, porque aún había esperanzas.

Francesc es otro de los afectados "mientras desayunaba esta mañana he visto el mensaje y he pensado es una broma". Él se ha gastado 1.000 euros para ver el partido de esta noche, quería disfrutarlo en persona, por primera vez en su vida, desde una buena posición, pero no podrá ser: "Mucha rabia porque quería verlo. Los intermediarios que están aquí en el aeropuerto nos dicen que no trabajan para la compañía y que llamemos a atención al cliente".

Son momentos de rabia y de frustración para ellos. Pero no pueden hacer nada. "Desde la compañía nos dan a elegir entre hacernos un reembolso o cambiar el vuelo para otro día, pero ya no nos interesa", nos cuenta Ana. "Pero claro entre vuelo de ida y vuelta en el mismo día, entradas... Nos hemos gastado unos 1.500 euros por persona", remarca Gonzalo.

Un vuelo cancelado que, según informaba Gonzalo, "dijeron ayer que se cancelaba por trafico aéreo, hoy aquí por slot y no podían poner otro vuelo. Reír por no llorar. Lo veremos desde Valencia". "No podrá ser, esperaremos al Mundial", concluye Sergio.

Pero aún así, no pierden la esperanza y aunque no sea en el Estadio Olímpico de Berlín, animarán a La Roja desde Valencia.

