Vinícius rompe a llorar en una entrevista al recordar a su abuela: "Viví con ella hasta los 16 años"

Vinícius Júnior dejó este domingo una de las imágenes más emotivas del Mundial de 2026. La estrella de la selección brasileña no pudo contener las lágrimas durante una entrevista en la televisión Globo al recordar a su abuela Nilza, una de las personas más importantes de su vida y de su infancia.

El delantero del Real Madrid se emocionó después de ver un vídeo en el que su abuela repasaba algunos de los momentos que compartieron cuando él era niño y le enviaba un mensaje de cariño para el resto del Mundial.

"Tuve que vivir y dormir con ella"

Con la voz entrecortada, Vinícius explicó el papel fundamental que tuvo su abuela en su crecimiento: "Pasé hasta dieciséis años viviendo con ella. Es una persona muy importante para mí porque mi padre siempre vivió lejos. Así que mi madre y mis hermanos siempre estaban allí con mi abuela. Ella siempre hizo todo por él, a pesar de que tenía una casa muy pequeña, por lo que tuve que vivir y dormir con ella".

Pocos segundos después, el atacante rompió a llorar en plena entrevista: "Es una persona que ha marcado mi vida, y siempre que puedo, valoro cada momento con ella porque sé que el tiempo pasa y las personas tienen que irse. Así que valoro cada momento con ella, mi familia, que hizo todo para que mi sueño se hiciera realidad".

El mensaje de su abuela

Antes de la emoción de Vinícius, el programa emitió un vídeo grabado por Nilza recordando la infancia del futbolista: "Era un niño avergonzado. Lo suyo era la pelota. Ahí, dormía a mi lado, hasta los 16 años. A veces nos abrazábamos y miraba a ver si estaba a mi lado".

La abuela del jugador terminó su mensaje con unas palabras cargadas de cariño: "Vini, nieto mío, Nuestra Señora de Aparecida te protege siempre. Tu abuela te quiere mucho, mucho, mucho, mucho".

"Hizo de todo por mí"

Tras escucharla, el futbolista volvió a emocionarse al recordar todo lo que hizo su familia para ayudarle a cumplir su sueño: "Mi abuela hizo de todo por mí, a pesar de tener una casa muy pequeña. Por eso tenía que dormir con ella".

"Me quedo sin palabras. Es una persona que marcó mi vida y, siempre que puedo, estoy a su lado y aprovecho cada momento porque sé que en algún momento las personas tienen que partir y vivo cada momento con ella y con mi familia, que hicieron de todo para que pudiera vivir mi sueño", dijo el madridista.

El líder de Brasil en el Mundial

En lo deportivo, Vinícius está firmando hasta ahora un Mundial extraordinario. El extremo madridista suma cuatro goles y una asistencia en los tres partidos de la fase de grupos frente a Marruecos, Haití y Escocia, convirtiéndose en el gran referente ofensivo de una Brasil que ha ido creciendo partido a partido. De hecho, fue designado MVP ante los tres rivales.

La pentacampeona del mundo se enfrentará este lunes a Japón en los dieciseisavos de final con Vinícius como uno de los grandes candidatos a liderar a la Canarinha en su camino hacia un título que no levantan desde Alemania en 2002.

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