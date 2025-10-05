Exhibición de Fernando Alonso en Singapur pese a otra 'liada' de Aston Martin: del 10º al 7º... y ¡piloto del día!

Russell volvió a ser el hombre invisible, Verstappen puso la defensa y Alonso el espectáculo este domingo en Singapur. El piloto de Mercedes sumó una contundente victoria en las calles urbanas de Marina Bay por delante de Verstappen (2º) y Norris (3º), que perdió una nueva oportunidad de rascar puntos a Piastri (4º), el día en el que McLaren selló su título de constructores.

Alonso, piloto del día; Norris vuelve a toparse con Max

En Singapur no suele haber medias tintas, la carrera es una locura o un espectáculo casi insufrible. Este domingo se acercó más a lo segundo, pero la pericia de Fernando Alonso lo convirtió, por momentos, en el Gran Circo que se hace llamar. El empuje del asturiano y varios adelantamientos mágicos pusieron el picante que le faltó a Norris para tirarle el coche a Verstappen tras tirarse casi 20 vueltas a un segundo del neerlandés. Russell se llevó la carrera de calle y Piastri, que se tocó con Lando en la salida, no sufrió para ser cuarto. Pero la chicha estuvo en ver si Norris era capaz de adelantar a Max y recortar así otros tres puntos al líder del Mundial. No lo hizo, es que ni lo intentó, le faltó coraje, un pelo de ritmo y que delante no estuviera el mejor piloto del mundo.

Gravísimo error de Aston Martin

En lo referente a Fernando, esta vez, cuando de nuevo el piloto había cumplido con creces con sus deberes (salió décimo y marchaba octavo), los mecánicos de Aston Martin se dejaron 9 segundos en la primera y única parada del español después de que a uno de ellos se le encasquillara la pistola en el neumático trasero izquierdo. Fernando, que tenía que volver a la pista con un virtual octavo puesto, vio como Bearman, Hajdar (rivales directos) y otros tres pilotos que no habían parado salían por delante... Seis segundos de más en un pitstop en Singapur es toda una carrera... pero Fernando, lejos de lamentarse se puso el mono de faena y, ayudado de un buen ritmo y una gran velocidad punta en recta, pudo adelantar a Hajdar y Bearman en pista. Eso sí, arriesgando el tipo como pocos.

Fernando, el mejor en la pista... y en la radio: "Trofeo al héroe del día"

Es más, uno de los mejores adelantamientos del día lo protagonizó el ovetense ante el francés Hajdar, que luchó su posición hasta el final y obligó a Fernando a hacer una corrección magistral tras una salida de curva en la que terminó pasando al de RB: "Trofeo al héroe del día", decía irónicamente por radio 'Magic', que ya había mostrado su enfado con el equipo tras la parada: "Si me hablas en cada vuelta desconecto la radio".

Y Fernando, que siempre se queja de que nunca pasa nada que le favorezca, tuvo un golpe de suerte cuando Hamilton (6º, con blandos y mientras perseguía a Antonelli) perdió los frenos por completo y tuvo que estar dos vueltas sin poder pisarlo. Le pasó Leclerc y Alonso, que estaba a 45 segundos, se quedó a 0'4 de hacerlo. Sin embargo, la FIA, con razón, penalizó con 5 segundos a Lewis por exceder los límites de la pista. 'Magic' finalizó así en la séptima posición para llevarse seis puntos de oro puro, para él y para Aston Martin.

Además, Alonso, por primera vez en la temporada, supera a su compañero Lance Stroll en el Mundial de Pilotos. Todo vuelve a la normalidad.

Sainz también remonta y se lleva un punto

Y todo lo que salió mal en clasificación, y también después con la descalificación de los Williams, le sonrío a Carlos Sainz en la carrera. Partió último en parrilla pero un 18º real ya que Gasly y Albon lo hicieron desde el pitlane, el madrileño estuvo 'perdido', atrás y en tráfico la mayor parte de la prueba, pero alargó una barbaridad su primera parada y terminó haciendo un stint con la goma blanda que le permitió terminar décimo y sumando un punto que sabe a mucho teniendo en cuenta que partió en última posición.

