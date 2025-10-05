Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Aspas frustra la racha rojiblanca y el Atleti vuelve a las andadas en Liga: empate en Balaídos y a ocho del Madrid

Los del Cholo pagaron la expulsión de Lenglet en la primera parte y terminaron pidiendo la hora ante el Celta, que sigue sin ganar y suma seis empates en ocho partidos. El Atleti, a 8 del Madrid, vuelve a pinchar en Liga.

Los jugadores del Atlético durante el partido en Balaídos ante el CeltaEFE

El Atlético vuelve a las andadas... Después de endosar una manita al Real Madrid en el derbi (5-2) y al Eintracht en Champions (5-1), los chicos del Cholo se atascaron en Balaídos y se tuvieron que conformar con sumar un punto tras quedarse con 10 en el 40' y pese a adelantarse en el minuto 6.

El subidón le dura poco al Atleti

El equipo rojiblanco, que llegaba lanzado al duelo tras dos goleadas, no pudo superar a un Celta que fue de menos a más y que encontró oxígeno con la expulsión por doble amarilla de Lenglet antes del descanso. Esta vez la Champions no parece ser excusa ya que los gallegos jugaron Europa League el jueves y tuvieron dos días menos de descanso.

Los del Cholo siguen sin ganar fuera... y ¡1 tiro a puerta!

Ni el gol en propia puerta de Starfelt en el minuto 6 (0-1) sirvió para que el Atleti pudiera estar cerca de ganar su primer partido como visitante en Liga (una derrota y tres empates) ante los de Giráldez, que compiten pero que tampoco han conocido la victoria en lo que llevamos de temporada (seis empates y dos derrotas). No obstante, este domingo los gallegos merecieron la victoria, y es que tras la expulsión de Lenglet el dominio fue local, al igual que los acercamientos y las oportunidades, tanto que los madrileños solo dispararon una vez a puerta en todo el partido (el gol atlético fue en propia puerta).

Tuvo que ser Iago Aspas el que empatara la contienda en el 68' en un día con protagonismo y poco acierto de Borja Iglesias. Pese a que el empate no le valía al Atleti, la expulsión y la valentía local empujó a los vigueses a por una victoria que no llegó. Hubo mucho empuje del Celta pero los visitantes se parapetaron atrás y Oblak apenas tuvo que intervenir. El Atleti paga caro un error individual de Lenglet y vuelve a distanciarse del liderato: a 8 del Real Madrid.

