Bordalás: "Las sanciones son exageradas, mis jugadores son provocados e incluso agredidos"

José Bordalás, entrenador del Getafe, consideró que las sanciones impuestas a sus jugadores Bruno González, Damián Suárez y Jaime Mata tras el encuentro de vuelta de cuartos de final de la Copa del Rey son 'exageradas'.

"Mi opinión es que las sanciones han sido exageradas puesto que se ve en las imágenes que nuestros jugadores no hacen nada. Son provocados e incluso agredidos, como es el caso de Damián Suárez o del delegado. O sea que me parece exagerado", declaró.

De todos, ellos solo Bruno González deberá cumplir su castigo en LaLiga: "Les he intentado levantar el ánimo. El chico estaba triste porque no hizo gran cosa como para que le sancionaran cuatro partidos. Simplemente apartó a un rival que venía con intención de algo".

"No me comparo con nadie"

Preguntado acerca de si lo sucedido en Valencia podría dañar la imagen de la entidad, opinó: "La imagen del Getafe todo el mundo sabe cuál es y si alguien se empeña en mancharla es su problema. El Getafe es un equipo que compite a un grandísimo nivel, que está haciendo las cosas bien, que es honesto, que es humilde".

Por otro lado no quiso valorar si los castigos a su equipo son desmesurados con respecto a los sufridos por el Valencia: "Ya he dicho la opinión y no voy a repetir lo mismo. No me comparo con nadie ni pretendo igualarme". "Es simplemente lo que he comentado, no voy a opinar de las sanciones a otros equipos porque siempre respeto a los rivales y ahora mismo estamos centrados en la competición. Lo que ocurrió es pasado y solo pensamos en el partido de mañana", señaló.

Con respecto ante ese enfrentamiento liguero contra el Levante, indicó: "El equipo se encuentra bien. Después de la eliminación y de cómo se produjo, el equipo estaba un poco tocado. Pero al día siguiente había que cambiar el ánimo, centrarnos en LaLiga. En esto estamos y afrontamos el partido con bajas pero con mucha ilusión como hemos hecho durante todo el campeonato".

"Nosotros ya nos hemos olvidado de lo anterior y estamos centrados en la competición. Pensamos en el partido de mañana. Nos vamos a enfrentar a un equipo como el Levante, que es un gran equipo y lo está demostrando durante esta temporada y la pasada. Es un rival difícil", apuntó.

Ni hablar de Europa

Bordalás no quiere pensar en jugar competición europea: "Nosotros no podemos pensar en Europa. Nuestro objetivo ya sabemos cuál es. El equipo no está haciendo una campaña sobresaliente, creo que es de matrícula de honor". "Nadie se podía imaginar de ninguna manera que estuviéramos donde estamos y hay que reconocer el trabajo. Nosotros pensamos en el partido a partido, en sumar puntos para intentar conseguir nuestro objetivo", añadió.

Asimismo confirmó la vuelta de Dimitri Foulquier, explicó que quizás tenga que reconvertir a algún futbolista al puesto de central debido a las bajas y analizó el cierre del mercado: "Queríamos incorporar un futbolista en el centro del campo y alguno en banda. Me consta que se ha intentado, hasta ayer teníamos posibilidad de haber incorporado tres jugadores".

"Pero finalmente ha estado trabajando la dirección deportiva y no ha podido ser. ¿Enfadado? No ha podido ser. Me hubiera gustado, consideramos que el equipo lo necesitaba. Pero no se pudo conseguir", expresó.