Balotelli desvela el sueño que le queda por cumplir: "Jugar en el Real Madrid"

El delantero italiano se abre en canal en una entrevista. Actualmente sin equipo, asegura que quiere seguir compitiendo y recuerda su paso por el Barça juvenil como una etapa especial.

Mario Balotelli en la Paris Fashion Week de 2025

Mario Balotelli en la Paris Fashion Week de 2025Getty

Mario Balotelli no se rinde. A punto de cumplir 35 años, el delantero italiano sigue soñando con vestir la camiseta del Real Madrid. "Jugar en el Real Madrid", respondió en una entrevista concedida a La Gazzetta dello Sport al ser preguntado por el sueño que aún tiene por cumplir.

Sin equipo tras su breve paso por el Génova, donde apenas disputó 63 minutos bajo las órdenes de Patrick Vieira, Balotelli mantiene su ambición intacta. "Quiero jugar otros dos o tres años. En algún equipo que me dé confianza", aseguró el exjugador de AC Milan, Inter o Manchester City.

"En general, en mi carrera podría haberme esforzado más"

Mario Balotelli

Durante la entrevista, el futbolista recordó también su breve etapa en las categorías inferiores del FC Barcelona. "Se me quedó un sueño ahí, en ese periodo que pasé en Barcelona, antes de ir al Inter", explicó.

Aquel equipo juvenil, plagado de talento, dejó una fuerte impresión en el italiano: "Ese equipo era maravilloso, estaba con los hermanos Dos Santos (Giovanni y Jonathan), con Thiago Alcántara, Bojan... Se jugaba con libertad. Solo nos enseñaban la técnica: control y pase rápido, nada de táctica. Era una alegría salir al campo, ese equipo era increíble, ganábamos 15-0".

¿AC Milan o Inter?

El ariete de 34 años, que ha jugado en ambos lados de una de las mayores rivalidades del fútbol italiano —Inter y Milan—, evitó posicionarse claramente sobre a qué club anima hoy: "De niño simpatizaba con los 'nerazzurri' porque mi ídolo era Ronaldo el 'Fenómeno', pero nunca oculté mi simpatía por el mundo 'rossonero'. Sin embargo, ser hincha es otra cosa...".

También reflexionó sobre su trayectoria con la selección italiana, con la que disputó 36 partidos y marcó 14 goles. "En general, en mi carrera podría haberme esforzado más. Podría haber jugado más con la selección. Si hubiera tenido más oportunidades, quizá podría haberme acercado a Riva (máximo goleador histórico de la 'Azzurra'). Alguien no me quería en la selección... Pero eso ya es agua pasada", zanjó.

Balotelli ganó la Premier League y la FA Cup con el Manchester City y, en 2010, fue parte del histórico triplete del Inter de Milán bajo las órdenes de José Mourinho.

