Declarado un nuevo incendio en Tres Cantos, Madrid, con dos urbanizaciones desalojadas

Así lo ha confirmado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid. En estos instantes hay hasta 14 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid y 3 helicópteros. De momento, se han desalojado las urbanizaciones de Soto de Viñuelas y Fuente El Fresno. La delegación del Gobierno de Madrid confirma que se ha activado el nivel SOP2 del Plan INFOMA.

El incendio en Tres Cantos, Madrid

Declarado un nuevo incendio en Tres Cantos, Madrid | Europa Press

Beni López
Publicado:

Declarado un nuevo incendio en Tres Cantos en Madrid. Así lo ha confirmado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid. Según detalla en la red social 'X', las llamas comenzaron a las 19.45 y el fuerte viento en la zona lo está empujando con fuerza.

Hay hasta 14 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid y 3 helicópteros y otras unidades de jefatura en la zona. Asimismo, el 112 de la Comunidad de Madrid informa de que ha desalojado las urbanizaciones de Soto de Viñuelas y Fuente El Fresno. A su vez, se ha instalado el puesto de mando de la intervención en el recinto ferial de este municipio.

La delegación del Gobierno en Madrid confirma que se ha activado el nivel SOP2 del Plan INFOMA por este incendio. Unas llamas sobre las que Fran Martín Aguirre, delegado del Gobierno de esta comunidad autónoma, ha especificado que el fuerte viento ha provocado el rápido avance de las llamas. "Máxima prudencia y todo el apoyo a los servicios de extinción, y equipos de seguridad y emergencias", ha expresado en la red social 'X'.

Por su parte, el consistorio de este municipio madrileño detalla que el incendio está localizado en la zona este.

"El incendio se extiende hacia el sur-sureste y se recomienda a los vecinos de las urbanizaciones cercanas que cierren las ventanas y se mantengan informados a través de las redes sociales municipales" ha detallado este ayuntamiento.

Por su parte, el mismo consistorio ha detallado que hay un despliegue policial habilitado, a lo que se suman agentes antiincendios y SUMMA 112 en el recinto ferial "para buscar la mejor organización y atajar de forma correcta las consecuencias del incendio".

Por su parte, el ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha procedido al desalojo preventivo del polideportivo municipal Dehesa Boyal y recomienda que se extremen las precauciones y "bajo ningún concepto se acerquen a la zona". Asimismo, este consistorio señala que tanto la Policía Local como Protección Civil están activados en coordinación con la Comunidad de Madrid para seguir la evolución del incendio.

