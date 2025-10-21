Barcelona - Olympiacos: Alineaciones, horario y dónde ver el partido de Champions League hoy en directo

El Barcelona afronta este martes un partido más importante de lo que parece en el Estadi Olímpic Lluís Companys. El equipo de Hansi Flick recibe al Olympiacos en la tercera jornada de la fase liga de la Champions League con la necesidad imperiosa de ganar para no complicarse su clasificación al Top 8. La derrota ante el Paris Saint-Germain (1-2) en la jornada anterior ha dejado al conjunto azulgrana con escaso margen de error.

El Barça llega al duelo tras el sufrido triunfo ante el Girona (2-1) en LaLiga, logrado gracias a un gol agónico de Ronald Araujo en el descuento. Una victoria que puso fin a una racha de dos derrotas consecutivas, una de ellas en Europa, pero que no disipó las dudas. El Barcelona necesita reencontrarse con su mejor versión, especialmente jugando en casa y ante un rival teóricamente inferior.

Entre las bajas y la incertidumbre

Las lesiones siguen marcando el camino del equipo de Flick. El técnico tuvo que improvisar el ataque ante el Girona, terminando el encuentro con una delantera insólita formada por Fermín López, Frenkie de Jong, Roony Bardghji, Marcus Rashford y el propio Araujo como falso nueve. Además, Ferran Torres continúa siendo baja y no se espera que reaparezca ante los griegos.

El gran punto débil del Barça sigue siendo la defensa. Ante el Girona, Wojciech Szczesny fue clave con tres intervenciones de mérito para evitar el empate. La línea defensiva adelantada de los azulgranas dejó muchos espacios, algo que el Olympiacos intentará explotar con Ayoub El Kaabi y Daniel Podence, sus principales amenazas ofensivas.

José Luis Mendilibar al frente de los griegos

El conjunto dirigido por José Luis Mendilibar llega a Montjuïc con moral tras romper una racha de dos derrotas consecutivas en Liga con una victoria (0-2) ante el AEL Larissa, gracias a un doblete de El Kaabi. El delantero marroquí será la principal referencia del ataque heleno, acompañado por Mehdi Taremi, quien eliminó al Barça de la pasada Champions asistiendo a Frattesi con el Inter de Milán.

En la Champions, el Olympiacos aún no ha marcado. Empató sin goles ante el Pafos FC, pese a jugar más de 70 minutos con un hombre más, y cayó por 2-0 frente al Arsenal en Londres, con un tanto anulado por fuera de juego y un gol de Bukayo Saka en el descuento.

Sin margen antes del Clásico

El duelo de este martes será la segunda visita del Olympiacos a Barcelona, después del 3-1 en el Camp Nou en 2017, con expulsión de Gerard Piqué incluida. Ahora, el escenario será Montjuïc, donde los de Flick están obligados a sumar tres puntos para llegar con confianza al Clásico del domingo en el Santiago Bernabéu.

El Barça busca recuperar sensaciones, mantener vivas sus opciones en Europa y, sobre todo, confirmar que la victoria ante el Girona fue el primer paso para dejar atrás su bache.

Posibles alineaciones Barcelona - Olympiacos

BARCELONA: Szczesny; Koundé, Eric Garcia, Cubarsí, Balde; Casadó, Pedri; Lamine Yamal, De Jong, Fermín y Rashford.

OLYMPIACOS: Tzolakis; Costinha, Gustavo Mancha, Retsos, Ortega, Dani García, Hezze, Martins, Chiquinho, Podence y El Kaabi.

Horario y dónde ver el partido de Champions

El partido de Champions League y Barcelona se disputa este martes 21 de octubre en Montjuïc a las 18:45 horas en el Coliseum Alfonso Pérez, un encuentro que podrás seguir en directo con la retransmisión y la última hora aquí, en la web de Antena 3 Deportes.

