Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Salud

PREMIO

Las Noticias de la Mañana de Antena 3, premiada por su compromiso con la visibilidad y la investigación contra el cáncer

Este galardón, concedido por la Fundación CRIS Contra el Cáncer, pone en valor el compromiso continuo con la visibilidad de la investigación oncológica y el apoyo a causas que salvan vidas. Un reconocimiento al papel esencial de los medios en la concienciación y movilización ciudadana.

Manu Sánchez

Manu Sánchez recoge el galardón | Antena 3 Noticias

Publicidad

Marta Casasús
Publicado:

Las Noticias de Antena 3 han recibido un reconocimiento muy especial por parte de la Fundación CRIS Contra el Cáncer, en el marco de su gala anual celebrada este lunes en Madrid. Un acto en el que se ha premiado a personas, empresas y entidades que, durante el último año, han contribuido de forma destacada al avance de la investigación oncológica y al impulso de una sociedad más comprometida con la ciencia.

Un premio al apoyo constante en la divulgación científica en la lucha contra el cáncer.

El premio al equipo madrugador de la casa pone en valor su firme compromiso con la visibilidad del cáncer, la investigación biomédica y las historias humanas que lo rodean. Desde su redacción, han mantenido una cobertura constante, sensible y rigurosa de los avances científicos, las campañas solidarias y los testimonios de pacientes y familias que luchan cada día contra la enfermedad.

Durante la gala, CRIS Contra el Cáncer también anunció la recaudación de 20 millones de euros, destinada a programas de investigación científica, becas de formación y renovación de Unidades CRIS en hospitales públicos. Una cifra récord que refleja el crecimiento y el impacto de esta organización comprometida con lograr la curación del cáncer a través de la ciencia. La Fundación cuenta con más de 500 proyectos en marcha para "ayudar a los pacientes del mañana", como han mencionado ellos en su gala.

Este galardón a Antena 3 Noticias subraya el papel fundamental de los medios de comunicación como aliados estratégicos en la sensibilización social, el apoyo a la investigación y la difusión de esperanza.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

Raquel, una paciente de cáncer de mama metastásico: "Cuando escuchas la palabra metástasis, tu mente lo asocia a la muerte"

Cáncer de mama

Publicidad

Salud

Manu Sánchez

Las Noticias de la Mañana de Antena 3, premiada por su compromiso con la visibilidad y la investigación contra el cáncer

Una niña con el móvil en la cama

Los adolescentes y el sueño: duermen menos de 8 horas y recurren a fármacos para el insomnio

Proceso de vacunación enla zona afectada por la dermatosis nodular contagiosa

¿Qué es la dermatosis nodular contagiosa y qué consecuencias puede tener?

Aceite de semillas
Alimentación

Los aceites de semillas, en jaque: la ciencia pone la lupa sobre ellos

"El cáncer de mama no es rosa": mujeres diagnosticadas reclaman más investigación y menos romanticismo
CÁNCER DE MAMA

"El cáncer de mama no es rosa": mujeres diagnosticadas reclaman más investigación y menos romanticismo

Vacuna contra la COVID-19
Cáncer

Las vacunas contra el COVID podrían mejorar la respuesta inmunológica frente al cáncer, según un nuevo estudio

Los investigadores han podido observar cómo los pacientes vacunados antes de iniciar inmunoterapia vivieron casi el doble que los no vacunados. El hallazgo, presentado en el Congreso Europeo de Oncología Médica, abre una posible nueva vía de tratamiento.

Imagen de archivo de comida
Dieta

Seguir una dieta saludable durante 15 años reduce el riesgo de sufrir enfermedades crónicas en personas de edad avanzada

Infartos, arritmias o hipertensión son algunas de las patologías que podrían prevenirse.

Lazo rosa contra el cáncer de mama

Día del Cáncer de Mama: la prevención y la detención precoz son claves contra la enfermedad

cancer de mama

Qué son los conjugados anticuerpo-fármaco, el nuevo avance que supera a la quimioterapia para tratar el cáncer de mama triple negativo

Queso, imagen de archivo

Alerta alimentaria: La AESAN ordena la retirada de un queso de cabra por la presencia de listeria y E.coli

Publicidad