Las Noticias de la Mañana de Antena 3, premiada por su compromiso con la visibilidad y la investigación contra el cáncer

Las Noticias de Antena 3 han recibido un reconocimiento muy especial por parte de la Fundación CRIS Contra el Cáncer, en el marco de su gala anual celebrada este lunes en Madrid. Un acto en el que se ha premiado a personas, empresas y entidades que, durante el último año, han contribuido de forma destacada al avance de la investigación oncológica y al impulso de una sociedad más comprometida con la ciencia.

Un premio al apoyo constante en la divulgación científica en la lucha contra el cáncer.

El premio al equipo madrugador de la casa pone en valor su firme compromiso con la visibilidad del cáncer, la investigación biomédica y las historias humanas que lo rodean. Desde su redacción, han mantenido una cobertura constante, sensible y rigurosa de los avances científicos, las campañas solidarias y los testimonios de pacientes y familias que luchan cada día contra la enfermedad.

Durante la gala, CRIS Contra el Cáncer también anunció la recaudación de 20 millones de euros, destinada a programas de investigación científica, becas de formación y renovación de Unidades CRIS en hospitales públicos. Una cifra récord que refleja el crecimiento y el impacto de esta organización comprometida con lograr la curación del cáncer a través de la ciencia. La Fundación cuenta con más de 500 proyectos en marcha para "ayudar a los pacientes del mañana", como han mencionado ellos en su gala.

Este galardón a Antena 3 Noticias subraya el papel fundamental de los medios de comunicación como aliados estratégicos en la sensibilización social, el apoyo a la investigación y la difusión de esperanza.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.