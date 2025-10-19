Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Drenthe

Drenthe, ex del Real Madrid, hospitalizado tras sufrir un derrame cerebral

El exfutbolista está hospitalizado en Bélgica después de sentirse indispuesto este pasado viernes.

Royston Drenthe, durante su etapa en el Real Madrid

Royston Drenthe, durante su etapa en el Real MadridGetty Images

Publicidad

Royston Drenthe, exjugador del Real Madrid, Hércules y Feyenoord, entre otros clubes, está hospitalizado en Bélgica después de sufrir este pasado viernes 17 de octubre un derrame cerebral.

La información ha sido trasladada por el FC Rebellen, un equipo no profesional de Bélgica en el que milita actualmente Drenthe, de 38 años y retirado en 2023 tras cerrar su etapa como futbolista en el Kozakken Boys.

"Está en buenas manos"

"Está siendo bien atendido y está en buenas manos. El equipo médico y su gente más cercana esperan una recuperación sin problemas", dice parte del comunicado del FC Rebellen, que también detalla el deseo de la familia: "Piden paz y privacidad durante este período, para que puedan brindarle el apoyo y el espacio que necesita para su recuperación".

Un trotamundos del fútbol

Drenthe fue un trotamundos del fútbol y antes de retirarse definitivamente en 2023, jugó tres años en el Real Madrid, donde disputó 65 partidos y anotó cuatro goles. Más adelante militó en las filas del Hércules y Murcia como cedido, al igual que en el Everton, pero también pasó por otros muchos clubes (Sparta, Baniyas, Reading, Kayseri Erciyesspor, Sheffield, Alania Vladikavkaz...).

En febrero de 2025 acudió al podcast de 'The Wild Project', de Jordi Wild, donde analizó su carrera y otras anécdotas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Carlos Alcaraz - Jannik Sinner: Horario, estadísticas y dónde ver en directo la final del Six Kings Slam

Djokovic y Sinner se saludan tras el partido del Six Kings Slam

Publicidad

Deportes

Mbappé durante el Mallorca-Real Madrid

Getafe - Real Madrid, en directo: ¡resultado y partido de LaLiga! (0-0)

Royston Drenthe, durante su etapa en el Real Madrid

Drenthe, ex del Real Madrid, hospitalizado tras sufrir un derrame cerebral

Carlos Alcaraz durante la final del Six Kings Slam

Alcaraz, irónico tras perder el Six Kings Slam ante Sinner: "No es divertido, parece que está jugando al ping pong"

El portero Cheikh Touré
Fútbol

Muere asesinado el portero Cheikh Touré tras creer que iba a ser reclutado por un equipo profesional

Fernando Alonso
GP de Austin

La desesperación de Fernando Alonso tras el accidente en la sprint de Austin: "Me da igual... me lo tomo a risa"

Alcaraz y Sinner tras la final del Six Kings Slam 2025
Six Kings Slam

El precio de la raqueta de oro que se llevó Sinner tras ganar el Six Kings Slam: ¡Alcaraz no le quitaba ojo!

La organización entregó al italiano una raqueta de oro que en 2024 se llevó Rafa Nadal ¿Cuánto dinero vale?

Camavinga y Luis Milla
LaLiga

Getafe - Real Madrid: Horario, alineaciones OFICIALES y dónde ver el partido de hoy de LaLiga

Los de Xabi visitan el siempre complicado Coliseum con el objetivo de afrontar el Clásico como líder. Consulta el horario, las alineaciones y dónde ver el partido de la jornada 9 de Liga.

Sinner y Alcaraz posan tras la final del Six Kings Slam

Sinner vuelve a su mejor nivel ante Alcaraz, revalida el Six Kings Slam y se va de Riad envuelto en millones (6-2 y 6-4)

Ronald Araújo celebra su gol ante el Girona (2-1)

Araújo salva a un Barça mediocre en el 93' y mete presión al Madrid (2-1)

Sandra Peña

El emotivo homenaje del Betis a Sandra Peña, la menor que se suicidó en Sevilla: "Hoy es diferente..."

Publicidad