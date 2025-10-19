Drenthe, ex del Real Madrid, hospitalizado tras sufrir un derrame cerebral

Royston Drenthe, exjugador del Real Madrid, Hércules y Feyenoord, entre otros clubes, está hospitalizado en Bélgica después de sufrir este pasado viernes 17 de octubre un derrame cerebral.

La información ha sido trasladada por el FC Rebellen, un equipo no profesional de Bélgica en el que milita actualmente Drenthe, de 38 años y retirado en 2023 tras cerrar su etapa como futbolista en el Kozakken Boys.

"Está en buenas manos"

"Está siendo bien atendido y está en buenas manos. El equipo médico y su gente más cercana esperan una recuperación sin problemas", dice parte del comunicado del FC Rebellen, que también detalla el deseo de la familia: "Piden paz y privacidad durante este período, para que puedan brindarle el apoyo y el espacio que necesita para su recuperación".

Un trotamundos del fútbol

Drenthe fue un trotamundos del fútbol y antes de retirarse definitivamente en 2023, jugó tres años en el Real Madrid, donde disputó 65 partidos y anotó cuatro goles. Más adelante militó en las filas del Hércules y Murcia como cedido, al igual que en el Everton, pero también pasó por otros muchos clubes (Sparta, Baniyas, Reading, Kayseri Erciyesspor, Sheffield, Alania Vladikavkaz...).

En febrero de 2025 acudió al podcast de 'The Wild Project', de Jordi Wild, donde analizó su carrera y otras anécdotas.

