Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Cárcel

Sarkozy entra en la cárcel La Santé por el caso de financiación ilegal en su campaña presidencial de 2007

El expresidente francés ha sido condenado a una pena de 5 años por recibir financiación por parte del dictador de libia para costear su entrada en la presidencia.

Sarkozy de camino a prisión

Sarkozy ingresa en la cárcel La Santé | EFE

Publicidad

Rosario Miñano | Adrián Ballesteros
Actualizado:
Publicado:

Nicolas Sarkozy, exmandatario de Francia, salía de su casa situada en el distrito XVI de París para dirigirse a la cárcel parisina de La Santé sobre las 09.10 horas. Ha estado acompañado de su familia y su mujer, Carla Bruni, y ya se encontraría entrando en prisión. Su entrada se produjo sobre las 9.39 horas.

Ha sido condenado a una pena de cinco años y a una multa de 100.000 euros por corrupción de un delito de asociación de malhechores durante las elecciones de 2007, en las cuales contó con la financiación del régimen libio de Muamar Gadafi.

Los abogados de Sarkozy anunciaron que presentarán una petición de puesta en libertad "muy rápidamente". "A las diez estará en el centro de detención preventiva". "Objetivamente no hay ninguna razón para que el tribunal de apelación rechace esta liberación, pero existe incertidumbre jurídica y la afrontaremos", señaló el letrado.

Aún así, el letrado añadió que Sarkozy pasará "entre tres semanas y un mes detenido antes de que se pronuncie el tribunal" sobre su demanda de puesta en libertad, que de recibir una respuesta positiva le permitiría pasar las Navidades en casa y comparecer libre en el juicio en apelación previsto para marzo de 2026.

Carta de despedida

Los delitos que cometió durante su presidencia le han pasado factura, de tal forma que abandona su palacete de 3.000 metros cuadrados por una pequeña celda. Un gran cambio para la vida del francés, el cual será instalado en una zona de aislamiento debido a su edad (70 años) y su reconocimiento público.

Convirtiéndose en el primer presidente europeo en entrar en prisión y dejando una estela familiar que añorara su partida, entre ellos sus hijos y su mujer, la modelo Carla Bruni. La cual se despedía de su marido con un emotivo post que subía por la red social Instagram.

En la publicación Bruni despedía a su marido con varias fotografías familiares y una canción de ella misma de fondo 'Les sépares', además de unas bonitas palabras de la canción: "¿Cómo lo harán los separados cuando sus días estén contados? ¿Cómo se dormirán sin que se mezclen sus suspiros? ¿Cómo lo harán los separados contra el dolor de la ausencia, contra el aburrimiento y el silencio que los desgarra como papel?"

Último testimonio antes de ingresar en la cárcel

El domingo Sarkozy concedía una entrevista al diario 'Le Tribune', en esta comentaba como estaban siendo sus últimos días en libertad. Afirmó que ya tenía el equipaje hecho, las fotos familiares y varios libros que serán su escape del lugar al que irá: 'El Conde de Montecristo' de Alejandro Dumas y 'Jesús' de Jean-Christian Petitfils. Finalmente daba una declaración firme: "No le tengo miedo a la prisión. Mantendré la cabeza en alto incluso frente a las puertas de La Santé", cerrando así la comunicación.

Mientras tanto aún continua el procedimiento de apelación para eximirse del delito por culpabilidad de asociación criminal para fines monetarios y lucrativos. Aprovechando este tiempo que este entre rejas para escribir el libro en el que contará su versión de los hechos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Un robo por encargo, primera hipótesis de este golpe en el Louvre: la policía sigue buscando a los ladrones

Cordón policial en el Museo del Louvre

Publicidad

Mundo

Imagen de archivo de una muestra de sangre y ADN

Una muestra de ADN en una pajita revela al presunto asesino de un misterioso crimen cometido hace 41 años

Sarkozy de camino a prisión

Sarkozy entra en la cárcel La Santé por el caso de financiación ilegal en su campaña presidencial de 2007

Imagen facilitada de la diadema la emperatriz Eugenia

Francia busca respuestas tras le robo en el Louvre y aumenta la seguridad en los museos mientras crece la indignación política y cultural

Trump recibe a Zelenski en la Casa Blanca para abordar el fin de la guerra de Ucrania: "Las cosas avanzan muy bien"
Guerra Ucrania

Trump gritó y lanzó los mapas con la línea de frente a Zelenski en la reunión del jueves, según el Financial Times

Muere repentinamente el influencer Steve Bridges a los 41 años
Muere Influencer

Muere repentinamente el influencer Steve Bridges a los 41 años

Imagen del accidente del funicular en Lisboa.
Lisboa

El cable roto del funicular en Lisboa en el que murieron 16 personas no cumplía normativa para el transporte de personas

Tampoco cumplía con los requisitos de la propia empresa de transporte urbano.

maleta
Agresión sexual

Detienen a una mujer tras abrir una maleta en un bar de París que contenía el cadáver de una niña que había sido violada y asesinada

Comienza el proceso contra Dahbia Benkired, acusada de torturar, agredir sexualmente y asesinar a la niña de 12 años. En la sala se proyectó un vídeo en el que la acusada abre una maleta en un bar horas después del crimen. La familia pide justicia.

Police

Giro en el caso de Kada Scott, la Miss USA desaparecida: encuentran restos humanos por una pista anónima

EEUU ataca un barco en Colombia

Trump ordena un ataque contra un barco ligado al narcotráfico en Colombia en el que han muerto tres personas

Viñeta gráfica

Balance del conflicto israelí-palestino por parte de Hamás, en la viñeta gráfica de Alfredo Boto-Hervás

Publicidad