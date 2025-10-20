El TSJM anula los aparcamientos del Bernabéu y da la razón a los vecinos

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado de forma definitiva el proyecto de construcción de los aparcamientos del entorno del estadio Santiago Bernabéu, impulsado por el Real Madrid y respaldado por el Ayuntamiento de la capital. La decisión llega después de que el tribunal haya desestimado los recursos presentados por ambas partes contra una sentencia anterior que ya había declarado nula la concesión del proyecto.

Según informa Servimedia, el auto del TSJM impone además el pago de las costas judiciales: 12.000 euros al Real Madrid y 6.000 euros al Ayuntamiento de Madrid, cerrando así un proceso contencioso que comenzó por iniciativa vecinal.

La resolución judicial tiene su origen en la demanda presentada por la asociación 'Perjudicados Santiago Bernabéu', un colectivo vecinal que se opuso al proyecto desde su inicio. Los vecinos alegaban que la construcción de dos aparcamientos subterráneos junto al estadio supondría un impacto negativo en la zona, tanto ambiental como de movilidad.

En una sentencia dictada el 23 de mayo de 2024, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 30 de Madrid ya había declarado nulo el acuerdo por el que el Ayuntamiento autorizaba al Real Madrid la ejecución de las obras. El fallo consideraba que no se había demostrado que el proyecto cumpliera una finalidad de interés público, como exige la normativa urbanística.

"El déficit de plazas que a tal fin puedan quedar colmadas para los residentes de la zona en modo alguno puede compadecerse con el perjuicio medioambiental previsible", señalaba el texto judicial, que también advertía de la "posible supresión de arbolado y zonas verdes", así como del "incremento del tráfico y de la contaminación atmosférica y acústica" que provocaría el aumento de vehículos en los alrededores del estadio.

El tribunal señala que uno de los aparcamientos proyectados preveía una conexión directa con el parking privado del propio estadio, un aspecto que, según la sentencia, evidenciaba el carácter privado del beneficio derivado del proyecto. "La entidad que saldría beneficiada por la ejecución proyectada es el Real Madrid, C.F.", concluye el fallo, que ahora ha sido confirmado por el TSJM.

De este modo, el alto tribunal madrileño ratifica que el proyecto no puede considerarse de interés general y, por tanto, carece de la justificación necesaria para ocupar suelo público y modificar el planeamiento urbano en una zona ya saturada por el tráfico asociado a los eventos deportivos.

Reacciones políticas

Tras conocerse la decisión judicial, el portavoz de Urbanismo del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Antonio Giraldo, criticó duramente la gestión del equipo de Gobierno municipal. En declaraciones difundidas por su partido, afirmó que “practicar el urbanismo a la carta muy típico de este equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, casa mal con la legislación vigente y por eso los jueces una y otra vez están tumbando medidas, propuestas, ordenanzas y normativas del equipo de Gobierno de Almeida”.

Giraldo calificó este caso como "especialmente escandaloso" y recordó que desde el primer momento se había advertido de su irregularidad. "Ellos sabrán qué defienden y a quiénes defienden. Desde luego que a los vecinos de la ciudad de Madrid, pues malamente, como se puede comprobar", sentencia.

Contra esta resolución del TSJM, tanto el Ayuntamiento de Madrid como el Real Madrid podrán interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el plazo de 30 días desde la notificación del auto.

