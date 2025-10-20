Hansi Flick, tras sus cortes de mangas: "Ahora tengo más emociones, quizás este club me ha cambiado"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, aseguró este lunes en la previa del partido contra el Olympiacos en la Champions League que el club azulgrana "quizás" le ha "cambiado completamente" desde un punto de vista emocional.

"No estoy más nervioso, quizá mis emociones no son las mismas que antes. Recuerdo que cuando entrenaba al Bayern y ganamos al Barça 8-2 había imágenes mías con la misma cara en todos los goles. Ahora tengo más emociones, quizás este club me ha cambiado completamente. Amo a este club, amo Barcelona y a su gente. Doy el máximo por este club", explicó Flick en rueda de prensa.

"Puede que tenga que cambiar de comportamiento"

El técnico alemán también se refirió a su expulsión por protestar en el partido del sábado contra el Girona, y a los cortes de mangas con los que celebró después el gol de la victoria de Ronald Araujo. Flick reconoció que no le gustó verse en esas imágenes ni pensar que sus nietos puedan hacerlo. "Puede que tenga que cambiar de comportamiento", admitió.

Sobre las declaraciones del presidente Joan Laporta, que el domingo aseguró que “si no hay una mano blanca, se le parece mucho” en referencia a la expulsión, Flick evitó pronunciarse: "No sé qué decir. Llevo 16 meses y vosotros lo conocéis mejor. Prefiero no hablar de eso".

El preparador teutón también esquivó las preguntas sobre el Clásico ante el Real Madrid y centró su discurso en el Olympiacos, al que definió como "uno de los equipos que mejor centra" y del que destacó sus "buenos jugadores en ataque".

¿Ferran Torres y Raphinha en El Clásico?

"Contra el Arsenal tuvieron ocasiones para marcar. Hay que estar atentos", añadió Flick, que reconoció que el Barça atraviesa "una situación dura" por la acumulación de lesiones y confía en recuperar a Ferran Torres y Raphael Dias 'Raphinha' para el duelo ante el Real Madrid.

Sobre el delantero valenciano, señaló que incluirlo en la convocatoria contra el Olympiacos supondría "correr demasiados riesgos", mientras que sobre el brasileño admitió que el equipo le "echa de menos".

Flick destacó además que ha habido "buen ambiente en el entrenamiento" y subrayó la importancia de mejorar "la altura del equipo y la distancia entre los jugadores". "Si estás demasiado lejos, tienes que correr demasiado cuando pierdes el balón y das más tiempo al rival. Eso nos penaliza en defensa. Tenemos que encontrar un buen posicionamiento y mejorar a partir de ahí", añadió.

Rashford, delantero centro o extremo izquierdo

Por último, el técnico aseguró que Marcus Rashford es "una buena opción" tanto para jugar de delantero centro como de extremo izquierdo, y apuntó que Marc Bernal todavía "no está en el nivel correcto para jugar los grandes partidos" y que por ahora debe "mejorar en los entrenamientos" hasta que llegue "el partido adecuado" para él.

