Levantamiento de piedras
Estefi Etxebeste, la mujer de piedra: uñas perfectas en honor a su madre para levantar 100 kilos
La vasca ha batido una marca de 12 años al levantar 100 kilos 59 veces seguidas. Cuando tenía 6 años su madre fue asesinada por unos sicarios.
Publicidad
Todo empezó casi por casualidad, con una clase en la escuela de levantamientos de piedras de Joseba. "Me fueron dando un cilindro, luego otro, luego un cubo, otro cubo...", recuerda entre risas Estefi Etxebeste a Antena 3 Deportes. Su entrenador lo tuvo claro desde el primer día: "Me di cuenta de que era un diamante en bruto y solo había que pulirlo".
Una pasión que nació contra todo pronóstico
Ni su padre ni su abuela querían verla levantar piedras, pero Estefi decidió seguir su instinto. "Era lo que me hacía feliz", confiesa. Su historia es también su homenaje.
Cuando tenía seis años su madre fue asesinada en Pamplona por unos sicarios. "Mi madre brillaba por donde pasaba. Era muy luchadora y ahora sé de dónde he sacado mi fuerza", cuenta emocionada.
A su madre le dedica esta navarra cada levantamiento, cada lágrima y cada logro. Por esta razón siempre lleva las uñas pintadas, ya que su madre era esteticista.
Levantó 100 kilos 59 veces seguidas
Este año, Estefi ha hecho historia al batir un récord de 12 años, levantando 100 kilos 59 veces seguidas en dos tramos de cinco minutos. "No me olvido de mi padre, que se quedó con cuatro hijos. Nos ha sabido sacar adelante", añade, orgullosa.
Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Publicidad