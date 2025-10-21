Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Rosalía desata la locura en Madrid

Rosalía desata la locura en el centro de Madrid al presentar su nuevo álbum 'Lux'

La cantante catalana ha aparecido por sorpresa en Callao, conduciendo su propio coche. Se ha tenido que bajar porque sus fans estaban bloqueando el paso y, ha tenido que correr hasta un hotel en el que se ha refugiado ante la falta de seguridad.

Nuevo álbum de Rosalía 'Lux' en Callao

Rosalía presenta su nuevo álbum 'Lux' | Europa Press

Daniel Herrero
Publicado:

Rosalía está de vuelta. Ha reaparecido, tras varios años de silencio musical, por todo lo alto. A las diez de la noche ha iniciado un directo en sus redes sociales oficiales donde, después de que apareciera una misteriosa cuenta atrás en varias pantallas de Callao, ha anunciado que iba a ir allí por sorpresa.

Poco antes de que la cuenta atrás llegase a su fin, varias personas se dieron cuenta de que Rosalía estaba allí. La cantante, que conducía su coche con normalidad, ha tenido que poner fin a su trayecto y, continuar corriendo. En ese momento, la gente ha empezado a rodearla, teniendo que intervenir su seguridad privada. A toda prisa, Rosalía se ha refugiado en un hotel de la zona.

La cantante corrió por Gran Vía

Las fuerzas de seguridad han tenido que intervenir pidiendo orden, ya que nadie estaba avisado de lo que iba a pasar y, no se había cortado el tráfico en la zona. Por ello y, teniendo en cuenta la zona acordonada en la Plaza de Callao, todo parece indicar que, Rosalía no ha podido realizar el espectáculo que tenía programado. En sus redes sociales se le ha podido ver portando un megáfono que, finalmente no ha utilizado.

No ha podido realizar el espectáculo programado

Una vez dentro, las pantallas de Callao han mostrado la portada del nuevo álbum de la cantante catalana. En la foto que se ha podido ver, aparece la palabra 'Lux', y la propia cantante, toda de blanco, con un velo y los labios dorados. Ahí, parece dejar un enigmático mensaje, con una simbología espiritual. Además, en el directo que ha realizado antes de su aparición, se ha podido ver que se ha teñido el pelo de amarillo, formando lo que ella misma ha denominado como "un aro de oro” simulando una aureola.

Hace 3 años desde que publicó su último disco, Motomami, por lo que la expectación es máxima. Solo queda ver con qué sorprenderá Rosalía después de grandes 'hits' como 'Con Altura', 'Malamente' o 'Despechá'.

