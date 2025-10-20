Bordalás, sobre Vinícius: "No tiene que venir a provocar y decirme 'muy buen cambio'"

El entrenador del Getafe, José Bordalás, se mostró muy molesto tras la derrota de su equipo por 0-1 ante el Real Madrid y la expulsión de Nyom, que marcó el desarrollo del encuentro. El técnico explicó su versión del altercado con Vinícius Jr. y Jude Bellingham tras la roja al lateral franco-camerunés.

A Bellingham: "Le dije que se callara"

"Vinícius se ha dirigido a mí diciéndome: 'Muy buen cambio'. Luego ha venido Bellingham a decirme algo y le he dicho que juegue y que no hable tanto. Vinícius no tiene que venir a provocar y decirme 'muy buen cambio'. El esfuerzo se ha ido al traste. Los chicos se han vaciado. Estamos sufriendo muchas adversidades esta temporada, pero la expulsión de Nyom ha marcado el partido", declaró Bordalás en Movistar Plus.

Más tarde, en rueda de prensa, amplió su explicación: "Yo le dije que se dedicase a jugar. Entonces vino Bellingham a reprocharme que no le dijese nada a su compañero. Yo le dije que callara y que jugase".

"Es una falta aparatosa en el centro del campo y una amarilla habría sido suficiente sin ningún problema"

Sobre la jugada que provocó la expulsión, el técnico alicantino fue contundente. "Es una falta aparatosa en el centro del campo y una amarilla habría sido suficiente sin ningún problema. Una zancadilla y Vinícius exagera, se toca la cara y ha expulsado a Nyom creo que de manera injusta", señaló.

Bordalás justificó el cambio previo que dio entrada a Nyom por Kiko Femenía, quien tenía una amarilla. "El cambio viene provocado por la amarilla de Kiko que creo que es totalmente injusta también porque es una acción donde Kiko no toca a Vinícius, que salta por encima de él. Como mucho es falta. Hay faltas que se pitan o interpretan los árbitros, que tienen su dificultad cuando arbitran para ver si es falta o merecedora de falta. Pero amarilla, no le toca", abundó.

La expulsión desmorona su plan

El técnico lamentó que el plan de partido se desmoronara con la expulsión: "Enseguida expulsaron a Nyom. Todo se enredó, luego llegó la expulsión de Sancris y ya el equipo con nueve tenía una tarea imposible con un equipo de la talla del Real Madrid, con jugadores de un nivel mundial altísimo. Aún así hemos tenido la ocasión para marcar en el encuentro. Ha sido una pena, el esfuerzo ha sido en vano y estamos jodidos", comentó.

Bordalás destacó el buen desempeño de su equipo y aseguró que mereció más: "Hoy estábamos haciendo un gran partido. Hemos tenido la última ocasión con nueve y posiblemente iba a hacer cambios para darle frescura. Cambios de golpe para buscar más velocidad y todo se torció con la expulsión. No pude hacer los cambios, pero el equipo jugó con atrevimiento, lo hizo muy bien. Ha sido una auténtica pena".

Comprensión para los árbitros

Finalmente, insistió en que la acción de Nyom "no era merecedora de roja" y pidió comprensión hacia los colegiados. "Los árbitros son humanos y se equivocan", opinó.

Y reflexionó sobre la importancia de los resultados: "En el fútbol valen los puntos. Mañana nadie se acuerda de la expulsión de Nyom, de Sancris y que mereciste ganar o empatar en Pamplona. Y hoy el equipo ha merecido premio. Si no tienes premio, el optimismo el próximo partido. Soy realista, aquí no se vive de sensaciones, se vive de puntos y resultados", concluyó.