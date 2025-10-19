Muere asesinado el portero Cheikh Touré tras creer que iba a ser reclutado por un equipo profesional

Cheikh Touré, joven portero senegalés, apareció muerto este pasado sábado en Ghana al ser presunta víctima de una red de tráfico de personas que le habrían estafado al prometerle unas pruebas en un club profesional.

Fue estafado pensando que iba a fichar por un club profesional

De momento, las autoridades estánla posible causa de muerte y todo lo que tiene que ver con lo que parece un asesinato por parte de una red de tráfico de personas, tan común en el continente africano. La muerte del joven futbolista fue confirmada hace unas horas por el Ministerio de Integración Africana, Asuntos Exteriores y Senegaleses Residentes en el Extranjero.

Touré habría sido secuestrado, y estos, tras tenerle retenido cierto tiempo pidieron un rescate a su familia, que no pudo reunir la cantidad requerida, lo que supuestamente hizo que los secuestradores mataran al deportista. Otras personas relacionadas con la investigación del caso cuentan que estos incluso enviaron imágenes del cadáver de Touré a la madre.

El mensaje del Ministerio: "Recuerda la necesidad de una mayor vigilancia"

Así ha comunicado la triste noticia el Ministerio de Juventud y Deportes:

"Hemos sabido con profunda tristeza del trágico fallecimiento del joven portero Cheikh Touré, miembro de la academia Esprit Foot de Yeumbeul, ocurrido en circunstancias dramáticas en el extranjero.

El Ministerio presenta sus sentidas condolencias a su familia, a sus allegados, a sus compañeros de equipo y a toda la comunidad deportiva. Esta tragedia, ocurrida cuando habría sido engañado por falsos reclutadores para una supuesta prueba en Marruecos antes de ser víctima de una red de tráfico en Ghana, recuerda la necesidad de una mayor vigilancia por parte de todos.

El Ministerio llama a los clubes, academias, entrenadores y padres a extremar la prudencia ante ofertas no verificadas de pruebas o transferencias al extranjero. Invita a los jóvenes deportistas a pasar siempre por los circuitos oficiales y a informarse ante las autoridades deportivas antes de cualquier desplazamiento".

En la parte final del comunicado, el Ministerio hace especial hincapié al cuidado extremo que deben tener clubes, organizaciones y futbolistas ante ofertas no verificadas: "Llamamos a extremar la prudencia ante ofertas no verificadas de pruebas o transferencias al extranjero".

