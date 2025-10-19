Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Fútbol

Muere asesinado el portero Cheikh Touré tras creer que iba a ser reclutado por un equipo profesional

El joven jugador habría sido estafado pensando que iba a hacer una prueba con un club profesional.

El portero Cheikh Tour&eacute;

El portero Cheikh TouréRedes sociales

Publicidad

Cheikh Touré, joven portero senegalés, apareció muerto este pasado sábado en Ghana al ser presunta víctima de una red de tráfico de personas que le habrían estafado al prometerle unas pruebas en un club profesional.

Fue estafado pensando que iba a fichar por un club profesional

De momento, las autoridades están investigando la posible causa de muerte y todo lo que tiene que ver con lo que parece un asesinato por parte de una red de tráfico de personas, tan común en el continente africano. La muerte del joven futbolista fue confirmada hace unas horas por el Ministerio de Integración Africana, Asuntos Exteriores y Senegaleses Residentes en el Extranjero.

Touré habría sido secuestrado, y estos, tras tenerle retenido cierto tiempo pidieron un rescate a su familia, que no pudo reunir la cantidad requerida, lo que supuestamente hizo que los secuestradores mataran al deportista. Otras personas relacionadas con la investigación del caso cuentan que estos incluso enviaron imágenes del cadáver de Touré a la madre.

El mensaje del Ministerio: "Recuerda la necesidad de una mayor vigilancia"

Así ha comunicado la triste noticia el Ministerio de Juventud y Deportes:

"Hemos sabido con profunda tristeza del trágico fallecimiento del joven portero Cheikh Touré, miembro de la academia Esprit Foot de Yeumbeul, ocurrido en circunstancias dramáticas en el extranjero.

El Ministerio presenta sus sentidas condolencias a su familia, a sus allegados, a sus compañeros de equipo y a toda la comunidad deportiva. Esta tragedia, ocurrida cuando habría sido engañado por falsos reclutadores para una supuesta prueba en Marruecos antes de ser víctima de una red de tráfico en Ghana, recuerda la necesidad de una mayor vigilancia por parte de todos.

El Ministerio llama a los clubes, academias, entrenadores y padres a extremar la prudencia ante ofertas no verificadas de pruebas o transferencias al extranjero. Invita a los jóvenes deportistas a pasar siempre por los circuitos oficiales y a informarse ante las autoridades deportivas antes de cualquier desplazamiento".

En la parte final del comunicado, el Ministerio hace especial hincapié al cuidado extremo que deben tener clubes, organizaciones y futbolistas ante ofertas no verificadas: "Llamamos a extremar la prudencia ante ofertas no verificadas de pruebas o transferencias al extranjero".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Diego Piquera, un español entre los mejores del mundo en la modalidad de Football freestyle

Diego Piquera en acción

Publicidad

Deportes

El portero Cheikh Touré

Muere asesinado el portero Cheikh Touré tras creer que iba a ser reclutado por un equipo profesional

Fernando Alonso

La desesperación de Fernando Alonso tras el accidente en la sprint de Austin: "Me da igual... me lo tomo a risa"

Alcaraz y Sinner tras la final del Six Kings Slam 2025

El precio de la raqueta de oro que se llevó Sinner tras ganar el Six Kings Slam: ¡Alcaraz no le quitaba ojo!

Camavinga y Luis Milla
LaLiga

Getafe - Real Madrid: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de hoy de LaLiga

Sinner y Alcaraz posan tras la final del Six Kings Slam
Six Kings Slam

Sinner vuelve a su mejor nivel ante Alcaraz, revalida el Six Kings Slam y se va de Riad envuelto en millones (6-2 y 6-4)

Ronald Araújo celebra su gol ante el Girona (2-1)
LaLiga

Araújo salva a un Barça mediocre en el 93' y mete presión al Madrid (2-1)

El defensa venezolano se erigió como héroe en el descuento y salvó dos puntos claves que habrían significado el tercer pinchazo consecutivo de los de Flick, que fue expulsado en el tiempo añadido por protestar y no estará en el Bernabéu.

Sandra Peña
Homenaje Betis

El emotivo homenaje del Betis a Sandra Peña, la menor que se suicidó en Sevilla: "Hoy es diferente..."

El club bético le ha 'dedicado' su partido de Liga de este sábado ante el Villarreal.

Foto de archivo de un balón de fútbol

Un futbolista juvenil le arranca parte de un dedo a otro de un mordisco en pleno partido en Málaga

El piloto Jorge Brandao

Muere el piloto Jorge Brandao tras chocar contra una duna en la última etapa del Rally de Marruecos

Fernando Alonso atiende a los medios antes del GP de Austin

El mensaje de Fernando Alonso a Norris y Piastri: "Si yo liderara el Mundial con el mejor coche... no pierdo el título"

Publicidad