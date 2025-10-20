Ultras matan a un conductor en el ataque a un autobús de aficionados del equipo rival en Italia

Un trágico episodio ha sacudido este domingo al baloncesto italiano. El segundo conductor de un autobús que transportaba a aficionados del Pistoia, equipo de la liga A2, murió tras recibir el impacto de una pedrada durante un ataque perpetrado por seguidores del Sebastiani Basket de Rieti.

El incidente ocurrió alrededor de las 20:50 horas, a la entrada de la autopista Rieti-Terni, justo después de que el vehículo quedara sin escolta policial pese al temor de altercados.

Según los primeros informes, el fallecido, de 65 años, se encontraba sentado junto al conductor principal cuando un objeto punzante atravesó el parabrisas e impactó en su arteria carótida, provocándole la muerte en el acto.

45 aficionados del Pistoia

En el autobús viajaban 45 aficionados del Pistoia que regresaban tras la victoria de su equipo en Rieti. "Estábamos tranquilos, habíamos ganado, estábamos bromeando. Entonces oímos lo que parecían explosiones, al menos un par, quizá más. Por suerte, la ventanilla del conductor resistió y pudo frenar rápidamente. Solo tenía un corte en la cara. El otro conductor, sin embargo, no sobrevivió", relataron los seguidores a los medios italianos.

Durante el partido ya se habían registrado tensiones en las gradas que requirieron intervención policial, aunque sin incidentes graves. El ataque, ocurrido poco después, ha causado una gran conmoción en Italia.

El Pistoia Basket expresó su "consternación", a la espera de los resultados de la investigación, mientras que el club de Rieti manifestó "sus más sinceras condolencias y solidaridad con la familia del conductor fallecido" y condenó "un acto atroz".

"¿Pero cómo puedes morir así?"

El ministro de Deportes italiano, Andrea Abodi, también se pronunció a través de sus redes sociales: "¿Pero cómo puedes morir así, camino a casa después de un partido de baloncesto? El ataque perpetrado esta noche cerca de Rieti por criminales que se convirtieron en asesinos y que jamás podrán ser considerados aficionados es impactante. El deporte es vida, y estos criminales están a años luz de los valores deportivos".

Las autoridades italianas investigan los hechos para identificar a los responsables del ataque, que ha vuelto a encender el debate sobre la violencia en el deporte en el país.

