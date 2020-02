El Barcelona se lleva los tres puntos del Villamarín en un espectacular partido

El partido prometía espectáculo, y no defraudó. El Betis salió valiente a por el partido y se encontró con la ventaja en el marcador en el minuto 6. Una mano de Lenglet dentro del área terminó, previa revisión del VAR, con el gol de Canales de penalti que ponía a los andaluces por delante en los primeros compases.

El Barça reaccionó rápido. Un espectacular pase de Leo Messi hacia De Jong le plantaba delante del portero y el holandés no fallaba. Los de Setién conseguían igualar el partido en un frenético inicio.

Cuando parecía que los azulgrana podían hacerse con el control absoluto del partido, aparecía Fekir. La estrella del Betis conectó un perfecto zurdazo desde la frontal del área que se colaba por el palo largo de la meta defendida por Ter Stegen. El Betis volvía a tomar ventaja en el marcador.

Cuando parecía que el Betis se llevaría la ventaja al descanso, llegó Busquets para convertir un balón suelto en el área en el gol del empate. Ahora sí se llegaría al descanso. Tablas en el marcador y todo por decidir.

El Barça dominó la segunda parte

Los de Setién crecieron mucho tras la reanudación. Controlaban el centro del campo y empezaban a llegar con verdadero peligro a la meta defendida por Joel. Pero no sería hasta la minuto 72 y a balón parado cuando los culés conseguirían el gol de la victoria. Clement Lenglet, uno de los protagonistas del partido (cometió un penalti, marco gol y se fue expulsado) remató de forma impecable un gran centro de, quién si no, Leo Messi, que no marcó, pero dio las tres asistencias.

Tras el gol, el partido se calentó. Fekir fue expulsado por doble amarilla y poco después, era Lenglet el que se marchaba a los vestuarios antes de tiempo. Con diez hombres sobre el campo, el Betis lo intentó sin acierto. El Barça consigue tres puntos de vital importancia en sus aspiraciones al liderato de LaLiga, que ocupa el Madrid con tres puntos más que los culés.